به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن مشکینی درباره رویکردها و کارکردهای طرح خانه جوانان گفت: اصلی ترین رویکرد در حوزه مدیریت امور جوانان، مساله مدیریت هویت یابی دوره جوانی ست. این امر به تمام ابعاد مختلف فردی و اجتماعی و همچنین قوای عقلی، عاطفی، جسمی و همه اموری که در ارتباط با افکار هویتی فرد و جامعه میتواند مطرح باشد، مربوط می شود.

وی افزود: در اینجا سوال مهم این است که چه کنیم تا این جریان مدیریت شود؟ مهمترین کار سازماندهی جوانان در حوزههای مختلفی چون تمرین زندگی اجتماعی، مسئولیتپذیری و تمام موارد دیگر حول محور هویت یابی است. یعنی ما باید در فرآیند هویتیابی آنها را همراهی کنیم. این اتفاق هم به لحاظ کالبدی و هم نرم افزاری ملزوماتی دارد البته اینکه یک ساختمان در اختیار جوانان قرار بگیرد کافی نیست این شروع راه است.

مشاور وزیر کشور گفت: ما ابتدا باید دکترین خود را مشخص کنیم. اینکه به چه روشی میخواهیم خانه جوانان را طراحی کنیم؟ این سوال است که مشخص می کند خانه جوانان باید به چه صورت باشد. به عنوان مثال فرهنگسراهایی که در تهران ساخته شده را ببینید، هیچ کدام آنها براساس ماموریتی که برای آنها تعریف شده بنا نشده اند حتی ساختمان آنها مختص ماموریتشان نیست.

مشکینی ادامه داد: یعنی مهمتر از بحث فضا، این است که نرمافزار خانه جوانان چیست؟ به عنوان نمونه بنده در تجربیات پیشین شاهد بوده ام که در حال حاضر در ایران مربی و راهنمای کارآمدی که بتواند رابطِ درستی برای جوانان باشد، وجود ندارد. پس اولین کار مهم در طرح خانه جوانان تربیتِ مربی است، چون این تیم حرفه ای در حال حاضر در ایران وجود ندارد.

مشکینی با اشاره به نیاز به مراکزی اینچنینی برای تربیت نسلی توانمند برای آینده گفت: باید بخاطر بسپاریم ما نمیخواهیم ایران را برای امروز آماده کنیم، امروز در حال اداره شدن است. ما حرف از ایرانی می زنیم که میخواهد برای فردای نزدیک اداره شود. یعنی جوانان باید برای آن روز آماده شوند. جوانانی که فقط دانشگاه می روند و فارغ التحصیل میشوند، لزوما افرادی مناسب و کارآمد برای اداره ی کشور نیستند. البته منظور این حرف تنها مدیریت دولتی نیست، منظور همه ارکان خصوصی و دولتی کشور از مدیریت های محلی و کوچک گرفته تا کلان است.

وی در پایان گفت: با این کار، نسلی را آماده میکنیم تا کشور را در همه ابعاد از سطوح اقتصادی و بخشهای کشاورزی و خدمات و بازرگانی تا سطوح صنعتی تا سطوح مدیریتی پیش ببرد. که این اتفاق بسیار مهم و موثری است. پس باید همه ی جوانب آن را سنجید و افراد باتجربه و پخته ای را وارد این کار کرد