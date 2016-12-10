​۵۵  مورد بازرسی مشترک از نانوایان/ارجاع ۵ پرونده تخلف به تعزیرات

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله آلبوغبیش عصر امروز شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان این شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: دراین راستا پنج پرونده تخلف جهت برخورد قانونی به تعزیرات ارجاع شد.

وی با تأکید بر ضرورت بالا بردن کیفیت نان، تنوع پخت و رعایت اموربهداشتی افزود: بازرسی های مشترک و انفرادی توسط بازرسان و اعضای کارگروه آرد و نان به طور مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده تخلف به شدت برخورد خواهد شد.

آلبوغبیش خاطرنشان کرد: گزارش بازرسی های انجام شده حاکی از رعایت کامل امور بهداشتی توسط نانوایان بوده و پنج مورد تخلف معرفی شده به تعزیرات، کم فروشی است.

معاون فرماندار شادگان در پایان یادآور شد: بازرسی های مشترک توسط کارشناسان فرمانداری، صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه نانوایان، دفتر غله و آرد و نان و شبکه بهداشت و درمان انجام می شود و زحمات این عزیزان قابل تقدیر و تشکر است.