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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۸

معاون فرماندار شادگان خبر داد:

​۵۵  مورد بازرسی مشترک از نانوایان/ارجاع ۵ پرونده تخلف به تعزیرات

​۵۵  مورد بازرسی مشترک از نانوایان/ارجاع ۵ پرونده تخلف به تعزیرات

شادگان ـ معاون فرماندارشادگان از انجام ۵۵ مورد بازرسی مشترک در مدت یک ماه از نانوایان شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله آلبوغبیش عصر امروز شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان این شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: دراین راستا پنج پرونده تخلف جهت برخورد قانونی به تعزیرات ارجاع شد.

وی با تأکید بر ضرورت بالا بردن کیفیت نان، تنوع پخت و رعایت اموربهداشتی افزود: بازرسی های مشترک و انفرادی توسط بازرسان و اعضای کارگروه آرد و نان به طور مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده تخلف به شدت برخورد خواهد شد.

آلبوغبیش خاطرنشان کرد: گزارش بازرسی های انجام شده حاکی از رعایت کامل امور بهداشتی توسط نانوایان بوده و پنج مورد تخلف معرفی شده به تعزیرات، کم فروشی است.

معاون فرماندار شادگان در پایان یادآور شد: بازرسی های مشترک توسط کارشناسان فرمانداری، صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه نانوایان، دفتر غله و آرد و نان و شبکه بهداشت و درمان انجام می شود و زحمات این عزیزان قابل تقدیر و تشکر است.

کد مطلب 3846450

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