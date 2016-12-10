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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۰

در نشست شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه مطرح شد:

بهره‌وری پایین و کاهش کیفیت نیروی انسانی در ادارات استان کرمانشاه

بهره‌وری پایین و کاهش کیفیت نیروی انسانی در ادارات استان کرمانشاه

کرمانشاه- در نشست شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه کاهش کیفیت نیروی انسانی و بهره وری پایین نیروی کار از مشکلات برخی ادارات عنوان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه امروز شنبه با حضور مسئولان و به ریاست استاندار برگزار شد.

مجتبی جوهری، مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه نیز در این نشست از وجود ۲۸۱ سالن ورزشی و ۴۰۰ مکان ورزشی در استان خبر داد.

بالایی، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه نیز در این نشست اظهار داشت: تعداد رشته‌های صنایع دستی فعال در کشور ۲۵۰ مورد است و در استان ما ۶۰ رشته فعال است.

وی بیان کرد: افراد صنعتگر صنایع دستی در استان کرمانشاه کمتر از ۱۰ هزار نفر هستند اما بر اساس خوداظهاری که افراد انجام دادند مدعی شدند که ۷۰ هزارهنرمند در صنایع دستی داریم.

نماینده شرکت گاز استان کرمانشاه در این نشست بیان کرد: گازرسانی به ۶۴۶ روستای استان انجام شده و ۵۶۰ روستا نیز در دست اجرا قرار دارند.

نعمت الله حقیقی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در این نشست با بیان اینکه درصد قابل توجهی از آمار صادرات استان بر اساس خروجی گمرکات است، گفت: هیچ آماری که به طور متمرکز از صادرات به صورت صددر صد باشد نداریم.

حقیقی با اشاره به وسعت ۲۳۶۰ هکتار شهرک صنعتی در استان بیان کرد: کیفیت نیروی انسانی ما در حال کاهش است و در سازمان صنعت و معدن ۲۰۰ نفر نیروی مازاد داریم.

وی با اشاره به ۲۴۰ واحد صنعتی غیرفعال در استان بیان کرد: اگر در سیستم دولتی بهره وری کار بالا نرود ضعیت مطلوبی نخواهیم داشت همچنانکه یکی از مشکلات اصلی من در سازمان تعداد نیروهای بیکار سازمان است که هر روز با آنان مشکل داریم.

کد مطلب 3846461

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    نظرات

    • متعجب IR ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
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      پايين بودن بهره وري و افزايش تعداد بيكاران ناشي از دلايل زير ميتواند باشد: -شرايط بحراني وضعيت اقتصادي كشور -فقدان مديران توانمند و شايسته -وجود مديراني كه با لابي گري و... صاحب منصب شده اند -در انزوا قرار گرفتن نيروهاي توانمند و صديق و دلسوز -عدم رعايت عدالت در حقوق و مزايا و مناصب كه باعث ميشود كارمندان داراي انگيزه نباشند -مشاهده اينكه حلقه ياران مدير از مزايا و مناصب و امكانات و پاداشها و... برخوردارند - وجود ظلم و بي عدالتي در محيط اداري -وجود افرادي در زير ذره بين و افرادي كه معلوم نيست محل كارشان كجاست -نا اميدي از دادخواهي چراكه دادنامه مظلوم بدست ظالم (همان باعث ظلم)ميدهند تا بررسي و اقدام نمايد!!!!!

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