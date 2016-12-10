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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۷

رئیس دفتر یونیمای ایران خبر داد:

روستای گردشگری همدان صاحب موزه عروسک می شود

روستای گردشگری همدان صاحب موزه عروسک می شود

همدان - رئیس دفتر یونیمای ایران گفت: یک روستای هدف گردشگری استان همدان با قول مسئولان این استان، صاحب موزه عروسک می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اردلان بعدازظهر شنبه در نشست خبری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان ضمن قدردانی از شهرام کرمی دبیر جشنواره بیست و سوم، اظهار داشت: در جشنواره تئاتر خیایانی مریوان نیز شهرام کرمی بنیانگذار بود و چند سالی است که در همدان نیز دبیری جشنواره را بر عهده دارد.

وی در خصوص فعالیت‌های دفتر یونیما عنوان کرد: یونیما در بیش از ۱۰۰ کشور شعبه دارد و ایران ۲۰ سال است که عضو این دفتر شده و از سال ۹۰ دفتر یونیما به صورت رسمی کار خود را در ایران شروع کرده است.

رئیس دفتر یونیمای ایران با اشاره به اینکه اشاعه صلح و برادری در ملل جهان و بازسازی و احیای عروسک‌های ایرانی از اهداف این دفتر به شمار می‌رود، گفت: با وجود ۷۰۰ عروسک ایرانی، عروسک‌های بی‌ریشه بازار را در برگرفته است.

وی با بیان اینکه عروسک‌های غربی در نوع لباس‌های کودکان نیز اثرگذار شده است، بیان کرد: یونیما در استان همدان موزه عروسک راه اندازی می کند.

اردلان با بیان اینکه مسئولان استان همدان قول دادند در یک روستای هدف گردشگری همدان، یک مکان در اختیار یونیما قرار دهند و مسئولیت آوردن عروسک‌ها را یونیما می‌پذیرد، اضافه کرد: با توجه به اینکه دفتر همدان به خوبی تجهیز شده است، به زودی حکم مدیریت محسن پورقاسمی تأیید و ارسال خواهد شد.

کد مطلب 3846478

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