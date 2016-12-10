همایش ملی غار «ده شیخ» در کهگیلویه وبویراحمدبرگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری عصر شنبه در بازدید از پروژه‌های گردشگری شهرستان دنا به همراه خبرنگاران افزود: این همایش در راستای معرفی جاذبه های گردشگری این غار سال آینده برگزار می شود.

باقری اظهار داشت: غار ده‌شیخ یکی از غارهای مهم و زیبای استان است که در دو کیلومتری روستای ده‌شیخ در بخش پاتاوه قرار دارد.

وی بیان کرد: بر اساس بررسی‌های زمین‌شناسی، شکل‌گیری این غار مربوط به دوره دوم زمین‌شناسی است که در سالیان طولانی، بر اثر ریزش نزولات جوی، حفره‌هایی در غار ایجاد شده است.

باقری تصریح کرد: قندیل‌های اعجاب‌انگیز و دالان‌های زیبا از شگفتیهای دیدنی این غار است.

باقری تصریح کرد: دهانه غار در ارتفاع یکهزار و ۶۷۰ متری از سطح دریا واقع شده است.

وی با بیان اینکه این غار طبیعی دارای هفت دالان بزرگ تا ارتفاع هفت متری است، افزود: این غار دارای ورودی و خروجیهای مختلفی است که با نظر سرمایه‌گذارپروژه گردشگری غار، از یک محل برای ورود و خروج در این غار استفاده خواهد شد.

باقری اظهار داشت: انسان در شکل گیری این غار هیچ نقشی نداشته است و انسانها برای اسکان از این غار استفاده می کردند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان از احداث جاده دسترسی به غار، رستوران، آلاچیق و سکوی نشیمن توسط سرمایه گذار در این مکان خبر داد.