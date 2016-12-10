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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۵۰

سرپرست شهرداری منطقه یک بوشهر:

ست‌های ورزشی در مناطق پررفت‌وآمد بوشهر نصب می‌شود

ست‌های ورزشی در مناطق پررفت‌وآمد بوشهر نصب می‌شود

بوشهر - سرپرست شهرداری منطقه یک بوشهر گفت: ست‌های ورزشی در مناطق پررفت‌وآمد بوشهر نصب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر، رضا محبی با بیان اینکه تصرف گذرها غیرقانونی است افزود: یکی از کوچه های کم تردد کوی جبری که توسط یکی از ساکنان محل دیوار چینی شده بود با اعمال ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، توسط اداره اجراییات شهرداری منطقه یک بازگشایی شد.

رضا محبی در ادامه از نصب سری جدید ست‌های ورزشی در خیابان ساحلی نرسیده به نفتکش خبر داد و بیان کرد: با توجه استقبال شهروندان از وسایل ورزشی در پارک‌ها، پیاده‌روها و نوار ساحلی، شهرداری بوشهر در محل‌های پر رفت آمد  اقدام به نصب وسایل ورزشی می‌کند.

محبی بیان کرد: تابلوهای فرسوده میادین و کوچه‌هایی که فاقد تابلو شناسایی هستند توسط شهرداری منطقه یک در حال تعویض و نصب با طرح جدید هستند که در این راستا تابلو میدان معراج نیز تعویض شد.

کد مطلب 3846486

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