کسب اولین مدال «ستلایت» جهانی برای شمشیربازی ایران در اسلحه فلوره

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمانی شمشیرباز اسلحه فلوره ایران که با صعود به جمع چهار بازیکن برتر مسابقات ستلایت جهانی ترکیه مدال برنز خود را مسجل کرده بود، در مرحله نیمه نهایی و برای صعود به فینال به مصاف مینوتو ورزشکار ایتالیایی الاصل ترکیه رفت و مقابل وی متحمل شکست شد.

بدین ترتیب سلیمانی با کسب مدال برنز به کار خود در رقابت های شمشیربازی ستلایت ترکیه پایان داد. این نخستین مدال ستلایت جهانی برای شمشیربازی ایران است که در اسلحه فلوره به دست آمد.

سلیمانی در جدول اصلی به ترتیب نمایندگان کشورهای کویت، گرجستان و ترکیه راشکست داد و به جمع چهار نفر برتر مسابقات راه یافت.

علیرضا ادهمی، آرش ملک ثابت، هادی رضوی وحید ذوالفقاری و شهاب شمس تبریزی دیگر نمایندگان ایران در مسابقات ترکیه بودند که در مراحل مختلف مقابل حریفان شان باختند و حذف شدند.