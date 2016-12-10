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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۵

فنلاند خواستار لغو تحریم های روسیه شد

فنلاند خواستار لغو تحریم های روسیه شد

نخست وزیر فنلاند خواستار لغو تحریم های روسیه با پیشرفت در اجرایی شدن توافق مینسک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک ، «یوها سیپیلا» نخست ‌وزیر فنلاند خواستار لغو تحریم‌ها علیه روسیه شد.

نخست وزیر فنلاند گفت:لغو تحریم ها تنها با تصویب اعضای اتحادیه اروپا امکانپذیر می باشد، و این مهم تا زمانی که توافق مینسک انجام نشود، حاصل نمی شود.

وی گفت، دلیل لغو نشدن تحریم ها، عدم پیشرفت در اجرای تفاهم نامه مینسک می باشد.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک که نامش فاش نشده در روز جمعه اعلام کرد، اتحادیه اروپا در پی نشست رهبران اروپا در تاریخ 15 دسامبر در بروکسل، قصد تمدید تحریمها ی اقتصادی روسیه را به مدت شش ماه دارند.

پیش از این یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا اعلام کرده بود، روز دوشنبه وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا وضعیت تحریمهای اقتصادی روسیه را مورد بحث قرار نخواهند داد. وی اضافه کرد، این موضوع مراحل آماده سازی را طی می کند. تعدادی از کشورها از جمله، یونان، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، و مجارستان مخالف تحریم ها می باشند.

 

کد مطلب 3846520
پیمان یزدانی

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