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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۵۰

جشنواره استانی شعر مهستان در دیلم برگزار شد

جشنواره استانی شعر مهستان در دیلم برگزار شد

بوشهر - آئین اختتامیه سومین جشنواره استانی شعر مهستان دیلم با حضور شاعران استان بوشهر در محل مجتمع فرهنگی هنری پیامبراعظم(ص) دیلم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، دبیر جشنواره با اشاره به ویژگی این دوره از جشنواره گفت: توجه به خلاقیت در آفرینش شعر، توجه ویژه به شعر آئینی، شعر بومی و اقلیمی و رقابت تنگاتنگ شرکت کنندگان بود بطوریکه رتبه ها در امتیازات نزدیک به هم قرار گرفت و همچنین همدلی و همگرایی شاعران شرکت کننده و جمع شدن همه سلایق، سبک‌ها و حتی گرایش‌های سیاسی در زیر یک چتر از مهمترین ویژگی های این جشنواره است.

عبدالصمد دشتی اضافه کرد: این رویداد مهم در ٣ بخش کلاسیک(آزاد)، سپید(آزاد) و موضوعی با محوریتدفاع مقدس، نماز،مدافعان حرم، خانواده و آسیب‌های اجتماعی برگزار شد و تعداد ٩٤ نفر از همه شهرستان‌های استان تعداد ٥١٦ اثر را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

وی افزود: اینگونه فعالیت‌ها و جشنواره‌ها بی‌تردید تاثیرات شگرفی در حوزه شعر و نسل پروری این رشته در بر خواهد داشت. از مسیر و کانال همین جشنواره های کوچک، اسطوره ها و چهره های برجسته ی شعر به استان و کشور معرفی می شوند.

وی ادامه داد: اگرچه در همه رشته های فرهنگی وهنری آموزش مهمترین عامل رشد و پیشرفت است اما عرضه داشته ها و نتیجه تلاش ها در بستر جشنواره ها بوجود می آید و اینجاست که اعتماد به نفس، خودباوری و رشد در هنرمند تبلور پیدا می‌کند.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دیلم یادآور شد: امروزه اگر فعالیت‌های فرهنگی ما برای مردم ملموس نباشد و مردم تاثیرگذاری آن را در زندگی خود نبینند نمی‌تواند بر ضربه‌های فرهنگی دشمن اثرگذار باشد بنابراین شعر متعهد و تاثیرگذار باید برای مردم و جامعه سراییده شود تا از ارزشمندی بیشتر برخوردار شود.

در ادامه این آئین فرماندار دیلم با تحسین اینگونه فعالیت‌ها بر لزوم حمایت بیشتر فعالیت‌های فرهنگی در استان و شهرستان تاکید و از دست‌اندرکاران این برنامه تشکر کرد.

کد مطلب 3846538

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