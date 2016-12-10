جشنواره استانی شعر مهستان در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، دبیر جشنواره با اشاره به ویژگی این دوره از جشنواره گفت: توجه به خلاقیت در آفرینش شعر، توجه ویژه به شعر آئینی، شعر بومی و اقلیمی و رقابت تنگاتنگ شرکت کنندگان بود بطوریکه رتبه ها در امتیازات نزدیک به هم قرار گرفت و همچنین همدلی و همگرایی شاعران شرکت کننده و جمع شدن همه سلایق، سبکها و حتی گرایشهای سیاسی در زیر یک چتر از مهمترین ویژگی های این جشنواره است.
عبدالصمد دشتی اضافه کرد: این رویداد مهم در ٣ بخش کلاسیک(آزاد)، سپید(آزاد) و موضوعی با محوریتدفاع مقدس، نماز،مدافعان حرم، خانواده و آسیبهای اجتماعی برگزار شد و تعداد ٩٤ نفر از همه شهرستانهای استان تعداد ٥١٦ اثر را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.
وی افزود: اینگونه فعالیتها و جشنوارهها بیتردید تاثیرات شگرفی در حوزه شعر و نسل پروری این رشته در بر خواهد داشت. از مسیر و کانال همین جشنواره های کوچک، اسطوره ها و چهره های برجسته ی شعر به استان و کشور معرفی می شوند.
وی ادامه داد: اگرچه در همه رشته های فرهنگی وهنری آموزش مهمترین عامل رشد و پیشرفت است اما عرضه داشته ها و نتیجه تلاش ها در بستر جشنواره ها بوجود می آید و اینجاست که اعتماد به نفس، خودباوری و رشد در هنرمند تبلور پیدا میکند.
رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دیلم یادآور شد: امروزه اگر فعالیتهای فرهنگی ما برای مردم ملموس نباشد و مردم تاثیرگذاری آن را در زندگی خود نبینند نمیتواند بر ضربههای فرهنگی دشمن اثرگذار باشد بنابراین شعر متعهد و تاثیرگذار باید برای مردم و جامعه سراییده شود تا از ارزشمندی بیشتر برخوردار شود.
در ادامه این آئین فرماندار دیلم با تحسین اینگونه فعالیتها بر لزوم حمایت بیشتر فعالیتهای فرهنگی در استان و شهرستان تاکید و از دستاندرکاران این برنامه تشکر کرد.
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