حسین خانی و قادریان حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر ، رقابت های جهانی کشتی اوزان غیر المپیکی از امروز در شهر بوداپست مجارستان آغاز شده است و فردا با برگزاری مسابقات اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی به پایان می رسد.

مراسم وزن کشی اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی عصر امروز (به وقت محلی) برگزار شد که طی آن دو نماینده کشورمان رقبای خود را شناختند. در وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد، مصطفی حسین خانی در دور نخست به مصاف آمیت کومار از هند می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور بعد با برنده کشتی میان عظمت نوریکایف از بلاروس و یاکوب گور از ترکیه می رود. در این وزن ۲۸ نفر وزن کشی کرده اند که در گروه حسین خانی کشتی گیران مطرحی همچون داوید تلاشادزه از گرجستان، جیمز گرین از آمریکا، گتینوماگمد گادجیف از آذربایجان، رشید قربان اف از ازبکستان و ماگومد قربان علی اف از روسیه حضور دارند.

در وزن ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی که ۲۷ نفر وزن کشی کرده اند، یوسف قادریان در دور اول به مصاف الکس میشل بیوربرگ کسیدیس از سوئد می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور بعد به مصاف رفیق حسین اف از آذربایجان می رود. نناد زوگاج از کرواسی، برهان آکبوداک از ترکیه، جانی بک اوتابیکوف از ازبکستان و رمضان آباچاریف از روسیه از کشتی گیران مطرحی هستند که در گروه قادریان حضور دارند.

رقابت های اوزان فوق فردا (یکشنبه) برگزار می شود