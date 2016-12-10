دانشگاه ها بستر را برای جلوگیری از فرار مغزها فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نبی موسوی فرد عصر امروز شنبه در آیین افتتاحیه هفته پژوهش در آمفی تئاتر شهید چمران دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، بر لزوم استفاده حداکثری از زمان برای دستیابی به موفقیت تاکید کرد و گفت: کشور زمانی رشد می کند که نخبگان بیشتر وقت خود را در اختیار علم، دانش و پژوهش قرار دهند.

وی اظهار کرد: کشورهای پیشرفته همچون چین و ژاپن که حرف اول را در تولید علم می زنند موفقیتشان را به خاطر استفاده حداکثری از عمر خود دارند. در آن کشورها مردم در طول شبانه روز ۱۸ ساعت کار می کنند و نیروی کار، تلاش و پژوهش رمز موفقیتشان است.

امام جمعه خرمشهر در ادامه به موضوع فرار مغزها نیز اشاره کرد و از آن به عنوان دیگر عامل عقب ماندگی کشور یاد کرد.

حجت الاسلام موسوی فرد همچنین گفت: دانشگاه ها باید بستر را برای پژوهش فراهم کنند تا بتوانند مغزها را در کشور نگه داشته و آنها را وادار به فرار نکنند.

وی، نهادینه کردن کرسی های آزاد اندیشی که از تاکیدات مقام معظم رهبری است را راهکاری برای رشد و تعالی جامعه علمی و نخبگان دانست.

امام جمعه خرمشهر بیان کرد: باید غیرت ملی را بالا برد و زیرساخت ها برای فعالیت نخبگان در کشور فراهم شود.

حجت الاسلام موسوی فرد در پایان، پیشینه درخشان دانشمندان مسلمان ایرانی در دو هزاره پیش را یادآور شد و اضافه کرد: عمده دانش هایی که در حال حاضر در دانشگاه های کشورهای غربی تدریس می شود در گذشته دور توسط دانشمندان به نام مسلمان همچون ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی مطرح شده بودند.