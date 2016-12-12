خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: ۱۰ شهریور ماه سال جاری در حالی که انتظار می رفت شاهد برگزاری انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری پس از چهار سال باشیم وزارت ورزش نصرالله پریچهره را به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی کرد و حالا با گذشت نزدیک به سه ماه اعلام شده که ششم دی ماه انتخابات این فدراسیون برگزار خواهد شد.

فدراسیون دوچرخه سواری در سال ۱۳۲۶ رسما توسط احمد ایزدپناه رئیس اسبق فدراسیون دوومیدانی شروع به فعالیت کرد. ایزدپناه سه سال مسئولیت این رشته را برعهده داشت. در مجموع این فدراسیون پیش از انقلاب شاهد حضور ۱۲ رئیس و پس از آن به غیر از سرپرستان شاهد ریاست ۱۰ نفر به عنوان رئیس بوده است.

با نگاهی به اسامی و مسئولیت سوابق روسای این فدراسیون می بینیم که این فدراسیون روسای مختلفی از خبرنگار تا تاجر و افراد نظامی را در این مسند دیده است. میرعمادی خبرنگار روزنامه اطلاعات ورزشی دومین رئیس فدراسیون دوچرخه سواری بوده است. پیشکسوتان دوچرخه سواری سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹ را سالهای شکوفایی این رشته می دانند که ریاست فدراسیون در این سالها برعهده اسد بهادر که خود از رکابزنان ایرانی ساکن فرانسه و صاحب یک شرکت تجاری در ایران بود.

بیشتر روسای این فدراسیون در قبل از انتخاب از مسئولین ارتشی و ژاندامری و نظامیان انتخاب می شد. بیژن جهانبانی در حالی سال ۵۷ از ریاست این فدراسیون خداحافظی کرد که با داشتن هفت سال سابقه مدیریت بیشترین سابقه ریاست این فدراسیون را در کارنامه کاری خود دارد. علی انصاری مدیرعامل بازار موبایل و مبل ایران و سهامدار بانک آینده فعلی نیز در سال ۸۸ نیز با حضور در مسند ریاست این فدراسیون در کمتر از یکسال کمترین سابقه ریاست را دارد.

- استاد احمد ایزدپناه ۱۳۲۹-۱۳۲۶ - ( کارشناس ورزش در تربیت بدنی و رئیس فدراسیون دو و میدانی)

- صدری میرعمادی ۱۳۳۰-۱۳۲۹ - ( خبرنگار روزنامه اطلاعات ورزشی)

- احمد ادب خواه ۱۳۳۱-۱۳۳۰ - ( کارشناس ورزش و معاونت فرهنگی ورزش سازمان تربیت بدنی )

- منوچهر قره گزلو ۱۳۳۳-۱۳۳۱ - ( کارمند ارشد دولت )

- احمد ادب خواه ۱۳۳۴-۱۳۳۳ - ( کارشناس ورزش و معاونت فرهنگی ورزش سازمان تربیت بدنی )

- هلاکو رامبد ۱۳۳۵-۱۳۳۴ - (رئیس شرکت هواپیمایی آل ایتالیا در تهران)

- اسد بهادر ۱۳۳۹-۱۳۳۵ - (تحول دوچرخه سواری در این زمان آغاز شد - قهرمان اسبق دوچرخه سواری در کشور فرانسه، محل زندگی در فرانسه و دارای شرکت آنترپوز در ایران)

- سرتیپ وثیق ۱۳۴۲-۱۳۳۹ - (افسر راهنمایی و رانندگی، فعال در رشته دوچرخه سواری)

- سپهبد رحیمی ۱۳۴۴-۱۳۴۲ - (رئیس راهنمایی و رانندگی و افسر ارتش معروف به رحیم چرخی)

- سرتیپ اسدی ۱۳۴۵-۱۳۴۴ - (افسر ژاندارمری، مسئول ورزش ژاندارمری)

- سرهنگ گل تپه ۱۳۴۶-۱۳۴۵ - (افسر ژاندارمری، مسئول ورزش ژاندارمری)

- سرهنگ ایروانی ۱۳۴۶-۱۳۴۶ - (افسر ژاندارمری، مسئول ورزش ژاندارمری)

- سرتیپ حسینعلی بیات ۱۳۵۰-۱۳۴۶ - ( افسر ژاندارمری، استاندار کردستان)

- بیژن جهانبانی ۱۳۵۷-۱۳۵۰ - ( کارمند ارشد دولت)

* درسال ۱۳۵۷ بعد از بیژن جهانبانی کمیته ای به نام کمیته فدراسیون دوچرخه سواری با حضور ۵ اعضاء (محمد فکری، مرتضی مهاجری، اصغر سمیعی، منوچهر روشن پور و اصغر خدایاری) شکل گرفت . این کمیته تا زمان انتخاب رئیس فدراسیون تصمیم گیری می کردند.

- سرهنگ احمد طلاکش ۱۳۶۰-۱۳۵۸ - ( پیشکسوت و ریاست تربیت بدنی ارتش در اصفهان)

- منوچهر روشن پور ۱۳۶۳-۱۳۶۰ - ( پیشکسوت و کارشناس ورزش در آموزش و پرورش)

- سید محمد هاشمی ۱۳۶۶-۱۳۶۳ - ( کارشناس ورزش در مدارس و رئیس استادیوم آزادی)

- محمد شاه حسینی ۱۳۷۰-۱۳۶۶ - ( کارشناس ورزش در آموزش و پرورش)

- مهندس اصغر ابراهیمی ۱۳۷۴-۱۳۷۰ - (رئیس پتروشیمی شرکت نفت، رئیس مترو )

- مهندس سید حسین هاشمی ۱۳۸۴-۱۳۷۴ - ( نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی)

- امیر رضا واعظی آشتیانی ۱۳۸۴- ۱۳۸۸ - ( ذیحساب شورای شهر)

- علی انصاری ۱۳۸۸ - (عضو هیات مدیره استقلال)

- علی زنگی آبادی از آذرماه ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۱- (کارشناس سازمان تربیت بدنی)

- خسرو قمری از اردیبهشت ۱۳۹۱ تا شهریور ماه ۱۳۹۵

از مطرح ترین روسای این فدراسیون در سالهای اخیر می توان به واعظ آشتیانی عضو شورای شهر و مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال، علی زنگی آبادی از کارشناسان تربیت بدنی سازمان ورزش و در نهایت خسرو قمری رئیس هیات دوچرخه سواری استان مرکزی نام برد.

تیرماه سال جاری وزارت ورزش طی اطلاعیه ای از ثبت نام کاندیداهای ریاست این فدراسیون خبر داد. در آن زمان ۱۰ نفر برای حضور در این انتخابات ثبت نام کردند. اسامی ثبت نام شدگان به این ترتیب بود :

خسرو قمری: رئیس وقت فدراسیون دوچرخه سواری

ادگارد شمعونیان: داور بین المللی و مربی دوچرخه سواری

مهرداد صفرزاده : دبیر سابق فدراسیون دوچرخه سواری و عضو کمیته فعلی فدراسیون

امید سراجی: رئیس هیات دوچرخه سواری استان تهران

حسین گروسی: نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی

حمید سعید نامه: رئیس اسبق هیات دوچرخه سواری یزد

محمد عبدالهی: رئیس هیات دوچرخه سواری مازندران

محمد میر ابوطالبی: کارمند وزارت ورزش

سعید امجدی : کارمند وزارت ورزش

سیامک حجت : عضو خانواده دوچرخه سواری

با توجه به اینکه این فدراسیون در حال حاضر با سرپرست اداره می شود انتظار می رفت که سرپرست دبیری این فدراسیون به عنوان دبیر این مجمع انتخاب و معرفی نشود. نصرالله سجادی معاون ورزش حرفه ای وزارت ورزش دکتر ابراهیم عباسی از کارمندان وزارت ورزش و رئیس کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی را به عنوان دبیر مجمع انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری معرفی کرد. مسئله ای که به نظر می آید زیاد به مذاق فدراسیون دوچرخه سواری خوش نیامد.

فدراسیون دوچرخه سواری این روزها در تدارک برگزاری مجمع فدراسیون برای انتخاب بیست و پنجمین رئیس خود است اما بسیاری از خبرها و تلاش برای پاسخ به برخی از اخبار شنیده شده بی نتیجه می ماند . بسیاری از کاندیداها و مسئولین فدراسیون در پاسخ به رسانه ها ترجیح می دهند که تا بعد از انتخابات سوالی را جواب ندهند تا فدراسیون بتواند مجمعی با آرامش برگزار کند . اما این آرامش در حالی رخ می دهد که فدراسیون دوچرخه سواری هیچ خبری را درز نمی دهد!

محمدرضا کاشانی سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری در مورد برگزاری مجمع به خبرنگار مهر گفت: «اطلاعی از نامه وزارت مبنی بر معرفی دبیر مجمع ندارم و باید منتظر هماهنگی با سرپرست فدراسیون باشم.» و پس از تماس های مکرر خبرنگار مهر تنها به این موضوع بسنده کرد: « مجمع قرار است شش دی ماه برگزار شود یک کاندیدا صلاحیتش نیامده و قرار است مجمع با ۹ نامزد برگزار شود از اسامی تائید شدگان نیز بی اطلاع هستم.»

اعلام عدم صلاحیت یک نفر نیز در حالی از سوی سرپرست دبیری فدراسیون به میان آمد که رسانه مورد وثوق فدراسیون دوچرخه سواری خبر از انصراف این کاندیدا داده بود!

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید از بین این ۹ نفر باقیمانده چه کسانی تا انتخابات باقی مانده و از گردونه رقابت خارج نمی شوند. افرادی چون عبداللهی رئیس هیات دوچرخه سواری مازندران که متهم به تبلیغ با دعوت از روسای هیات های دیگر استانها برای یک تور یک روزه شده بود یا امید سراجی رئیس اسبق کمیته بازاریابی فدراسیون که پس از یک جنجال در مورد بلاتکلیف بودن ۲۰۰ میلیون تومان پول در فدراسیون برای خرید دوچرخه از سمتش برکنار شد از جمله نفراتی این هستند که نامشان در این مدت بیشتر سر زبان ها ماند و حتی متهم به تبلیغ قبل از زمان اعلام شده وزارت ورزش برای حضور در انتخابات شدند.

خسرو قمری رئیس پیشین فدراسیون از مدتی پیش حاضر به پاسخگویی به رسانه ها نشد و هرگونه جواب به سوال رسانه ها از جمله مهر را منوط به برگزاری مجمع دانست. رکابزنان با گذشت بیش از چهار ماه ، ششم دی ماه رئیس خود را در بین این نفرات خواهند شناخت و باید منتظر ماند که در این رقابت چه کسی سوار بر دوچرخه این فدراسیون خواهد شد.