به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، احمد طیبیان مجرد در مراسم نمادینی که با همکاری شبکه بهداشت شهرستان دشتی در هنرستان سعدی خورموج برگزار شد بر ضرورت ارائه اطلاعات به دانش اموزان برای مبارزه با بیماری ایدز تاکید کرد.

مدیر آموزش و پرورش دشتی اظهار داشت: متاسفانه اطلاعات دانش‌آموزان درباره راه‌های پیشگیری از این بیماری کم است و با توجه به خطراتی که نوجوانان را در این سنین تهدید می کند باید آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری در سطحی گسترده در مدارس ارایه شود.

در ادامه، کارشناس پیشگیری شبکه بهداشت شهرستان دشتی توضیحاتی در مورد بیماری ایدز را ارائه کرد.