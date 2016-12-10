اخباری درباره ورود داعش به شهر تدمر سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیا الیوم گزارش داد: اخباری از سوی برخی منابع درباره تسلط داعش بر شهر باستانی تدمر به ویژه منطقه شمال غربی آن پس از درگیری با ارتش سوریه وجود دارد.

بر اساس این اخبار، داعش مناطق سیلوهای تدمر و میدان نفتی المهر را به اشغال خود درآورده و به شهر وارد شده و بر منطقه حویسیس نزدیک به جب الجراح و الحلابات و بخشهای گسترده ای از جبل الهیال و منطقه جزل وارد شده اند.

تاکنون موضعی از سوی دولت سوریه در این باره صادر نشده است.

سانا پنجشنبه به نقل از یک منبع نظامی از دفع یورش داعش از سوی ارتش سوریه در تدمر و میدانهای نفتی شاعر و جزل و روستای البارده در جنوب غرب تدمر خبر داده بود.

از سوی دیگر برخی منابع سوری از ورود نیروهای ترکیه به همراه نیروهای موسوم به ارتش آزاد سوریه به شهر الباب در شمال سوریه خبر می دهند.