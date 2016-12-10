مسئولان خوزستانی در جلسات مربوط به جوانان حضوری فعال داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر امروز شنبه در جلسه کارگروه ساماندهی امور جوانان اظهار کرد: کشور ما جزو کشورهایی به شمار می رود که از نیروی جوان نسبتا مناسبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه نیروی جوان ظرفیت بسیار مناسبی را برای پیشرفت و توسعه فراهم می کند، گفت: برای محقق شدن این امر باید سرمایه گذاری لازم و امکانات متناسب با فضای جوان در جامعه ایجاد کرد که متاسفانه در خوزستان این امر محقق نشده است.

استاندار خوزستان عنوان کرد: پیگیری امور جوانان نیازمند این است که جلسات مربوط به این قشر تاثیرگذار با دغدغه بیشتری برگزار شوند و تلاش برای ساماندهی امور جوانان باید با جدیت بیشتر انجام شود.

شریعتی با تاکید اینکه همه دستگاه های اجرایی و مرتبط با امور جوانان باید به صورت فعال در این جلسات حضور داشته باشند عنوان کرد: متاسفانه برخی دستگاه های مرتبط با جوانان مانند دانشگاه ها و شهرداری اهمیت کمتری به این جلسات دارند و از آن به عنوان کارگروه دست دوم یاد می کنند، با این حرف به نظر می رسد دغدغه برای جوانان ندارند.

وی با بیان اینکه مسکن یکی از مهمترین دغدغه های امروز جوانان است ادامه داد: نبود متولیان مسکن در استان نشان می دهد مسئولان کاملا بی تفاوت به این جلسات برخورد می کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه جوانان از مسئولین انتظار حل مشکل را دارند خاطرنشان کرد: دستگاه هایی که در این جلسات حضور نداشته اند به صورت کتبی دلایل عدم حضور خود را به معاونت سیاسی استانداری اعلام کنند،عدم حضور قابل توجیه نیست.

شریعتی با طرح این سوال مبنی بر اینکه آیا جوانان احساس انجام کار از سوی ادارات و سازمان ها را دارند؟ بیان کرد: باید شرایط رشد و تعالی در جامعه برای جوانان ایجاد شود، از جوانان و سازمان های مردم نهاد برای ارائه طرح ها و پیشنهادات خود دعوت شود و از افکار مختلف جوانان که قطعا پرمحتوا هستند استفاده شود.

وی با بیان اینکه حضور جوانان در فعالیت ها و کارهای اجرای باعث تغییر مثبت در نظام اجتماعی می شود عنوان کرد: لازم است دستگاه های اجرای به صورت فعالانه با طرح پیشنهادات و طرح های خود زمینه حضور جوانان در فعالیت های اجتماعی را فراهم کنند.

درگیر بودن به حاشیه بیشتر از متن است

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان نیز در ادامه این جلسه گفت: مشکلات را همه می دانند و راه حل های مشکلات نیز موجود است، مشکل اصلی عدم موفقیت، درگیر بودن برخی سازمان ها و ادارات به حاشیه بیشتر از متن کار است.

علی حسین حسین زاده بیان کرد: برگزاری این جلسات باید در سریعتر و بهتر اجرا شدن مصوبات کمک کند، باید به نحوی فعالیت ها انجام شود که رضایت اجتماعی را به دنبال داشته باشد.