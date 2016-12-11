رقابت های کونگ فوتوآی بانوان استان کردستان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، رقابت های کونگ فوتوآی قهرمانی بانوان استان در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مدت دو روز در شهر سنندج برگزار شد.

در این دوره از رقابت های کونگ فو توآی قهرمانی استان ۱۵۰ کونگ فوکار دختر از شهرستان های؛ سنندج، مریوان، کامیاران، دیواندره، سروآباد و ورزشکارانی از شهر سریش آباد شهرستان قروه حضور داشتند و مبارزات خود را در اوزان و رده های سنی مختلف برگزار کردند.

در نتیجه تیمی، رده سنی نونهالان تیم مریوان مقام اول را کسب کرد و شهرستان های کامیاران و سروآباد به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند و در رده سنی نوجوانان کامیاران عنوان اول به خود اختصاص داد، مریوان و سروآباد به ترتیب سکوهای دوم و سوم را از آن خود کردند.

در بخش جوانان، شهرستان های سنندج، مریوان و کامیاران عناوین اول تا سوم را کسب کردند و در رده سنی بزرگسالان سنندج بر سکوی نخست ایستاد، کامیاران دوم شد و شهرستان مریوان به مقام سوم دست یافت.

گفتنی است، نفرات برتر اوزان و رده های مختلف این مسابقات به رقابت های قهرمانی کشور که در ۱۵ بهمن ماه سال جاری به میزبانی شهرستان گرمسار استان سمنان برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.