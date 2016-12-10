تسلط کامل ارتش سوریه بر «تدمر»/عقب راندن تروریست های داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای ارتش سوریه تروریست های داعش را از شهر «تدمر» سوریه عقب راندند و این شهر در حال حاضر تحت کنترل کامل ارتش سوریه قرار دارد.

برخی منابع در سوریه از مشارکت بمب افکنهای روسیه در بمباران عناصر داعش در نزدیکی تدمر خبر دادند.

یک منبع نظامی سوری نیز اعلام کرده بود که شهر تاریخی «تدمر» تحت کنترل کامل ارتش سوریه قرار دارد.

برخی منابع از ورود تکفیری ها به شهر تدمر در استان حمص سوریه خبر داده بودند. این در حالی است که منابع میدانی سوری ورود تروریست های داعش به این شهر باستانی را تکذیب کردند.

لازم به ذکر است که شهر باستانی تدمر از ماه می ۲۰۱۵ به اشغال تروریست های داعش درآمد و در مارس ۲۰۱۶ آزاد شد.