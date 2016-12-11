مراسم ازدواج آسان در شش نقطه شهرستان پاکدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ازدواج آسان زوج های جوان صبح یکشنبه و به همت بسیج خواهران در شش نقطه شهرستان پاکدشت برگزار شد.

در حاشیه برگزاری مراسم ازدواج دو زوج جوان در حاشیه نمایشگاه کتاب شهرستان پاکدشت، کبری حسینی مسئول بسیج خواهران این شهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تشریح مشکلات بالا رفتن سن ازدواج در جامعه اظهار داشت: این برنامه ها با هدف ترویج ازدواج آسان و الگو گیری از ائمه اطهار(ع) صورت می پذیرد.

مسئول بسیج خواهران شهرستان پاکدشت ادامه داد: این مراسم در شش نقطه شهرستان از جمله مصلای امام خمینی(ره)، مسکن مهر شمس الشموس، مسکن امام رضا(ع) محدوده یبر و حصار امیر برگزار شده است.

وی افزود: امید است تا با حمایت مسئولین شهرستان، ازدواج آسان جایگاه مناسبی در پاکدشت پیدا کند تا جوانان تشویق به ازدواج آسان شده و سن ازدواج پایین بیاید که بالا رفتن سن ازدواج باعث بروز مشکلات فراوانی در جامعه اسلامی می شود.

حسینی گفت: جان گرفتن ازدواج آسان در جامعه نقش موثری در اقتصاد خانواده دارد، چرا که برگزاری مراسم مجلل عروسی دوام زندگی را تضمین نمی کند و خانواده ها باید تلاش کنند تا با ایجاد تفاهم بین زوج های جوان، باعث دوام ازدواج آن ها شوند.