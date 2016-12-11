پروژه۱۰۰۰میلیاردتومانی قطعه سازی خودرو در ملارد اجرایی می شود

آقامعلی سلطانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش فرمانداری ملارد برای تسهیل و تسریع روند مشارکت بخش خصوصی در این شهرستان اظهار داشت:بستر سازی و رفع موانع سرمایه گذاری با هدف پیشرفت، شکوفایی و رونق اقتصادی در این منطقه از اولویت هایی است که با جدیت از سوی فرمانداری شهرستان ملارد پیگیری خواهد شد.

معاون برنامه ریزی،اداری و مالی فرمانداری ملارد عنوان کرد:موقعیت جغرافیایی ملارد،نزدیکی آن به پایتخت، وسعت منطقه ای و کثرت جمعیتی این خطه از غرب استان تهران،شرایط ویژه ای را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می سازد که باید به بهترین نحو ممکن از این فرصت بالقوه و برجسته استفاده شود.

وی افزود:تاکنون طرح ها و پروژه های متعددی در حوزه های گوناگون و بویژه در بخش صنعت و تولید با مشارکت بخش خصوصی در ملارد عملیاتی شده که با عنایت به بستر سازی و همت سرمایه گذاران علاقه مند به فعالیت در این شهرستان، افق روشن و درخشانی را برای این منطقه پیش بینی می کنیم.

سلطانی گفت:یکی از برجسته ترین پروژه های تعریف شده، شامل کارخانه قطعه سازی خودرو می شود که مقرر است در زمینی به مساحت ۱۸ هکتار و با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان عملیاتی شود.

معاون برنامه ریزی،اداری و مالی فرمانداری ملارد عنوان کرد:در گام نخست این پروژه، ۱۵۰ میلیارد تومان برای توسعه مجموعه قطعه سازی سرمایه گذاری شده که بدون تردید با تکمیل و اتمام طرح مورد اشاره،زمینه و بستر بسیار مناسبی برای افزایش فرصت های شغلی و اشتغال زایی مضاعف فراهم خواهد شد.

وی یادآور شد:تلاش می کنیم با لحاظ کردن تعامل سازنده با متقاضیانِ سرمایه گذاری در شهرستان ملارد، حجم و میزان نقش آفرینی بخش خصوصی با افزایش هر چه بیشتری همراه شود که از نظر ما حصول این امر، دستاوردهای ارزنده بسیاری را برای شهرستان ملارد،مردم ساکن در این منطقه و سرمایه گذاران فعالِ این محدوده جغرافیایی به همراه خواهد داشت.