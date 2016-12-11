هدف از انفجارهای استانبول برجا گذاشتن بیشترین تعدادکشته شدگان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که انفجارهای شامگاه شنبه در استانبول به برجا ماندن چندین کشته و زخمی منجر شده است.

اردوغان گفت که حمله تروریستی امشب (شنبه) در منطقه بشیکتاش استانبول نیروهای امنیتی و شهروندان را هدف قرار داده بود و متاسفانه کشته و زخمی برجای گذاشته است.

رئیس جمهور ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که هدف از دو انفجاری که بعد از پایان دیدار تیم های بشیکتاش و بورصه اسبور به وقوع پیوست برجا گذاشتن بیشترین تعداد کشته شدگان بود.

اردوغان ادامه داد که نام گروه تروریستی مجری این حمله اهمیتی ندارد و تمام گروه های تروریستی شبیه هم هستند.

وی همچنین افزود: ترکیه پس از این حادثه دیگر علتی نمی بیند که از کشورهایی که بجای ایستادن در کنار ترکیه و مردم آن حمایت از گروه های تروریستی را انتخاب کرده اند انتظار مواضع متفاوتی داشته باشد.

لازم به ذکر است که دو انفجار شامگاه شنبه استانبول ترکیه را لرزاند. خبرگزاری آناتولی از انفجار در نزدیکی استادیوم ورزشی ودافون در استانبول خبر داد.

وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که دست کم در یکی از این انفجارها،‌ یک خودروی بمب گذاری شده اتوبوس حامل پلیس ضدشورش ترکیه را هدف قرار داده و یکی دیگر از انفجارها به صورت انتحاری بوده است.

وی همچنین از زخمی شدن نزدیک به ۴۰ نفر در این انفجارها خبر داد. شبکه ان تی وی اعلام کرد که شمار زخمی شدگان این حادثه به ۷۰ نفر رسیده است.

در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی ترکیه از کشته شدن دست کم ۱۳ نفر در انفجار استانبول خبر داد.