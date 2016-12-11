۲۱ دانش آموز پژوهشگر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عصاره در مراسم تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر که در مدرسه دکتر شریعتی برگزار شد، بیان کرد: دانش آموزان برتر پژوهنده با همکاری وزارت علوم انتخاب شده اند.

وی افزود: در دوره ابتدایی و براساس شیوه نامه جابر ابن حیّان دانش آموزان پژوهشگر مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت ۷ پژوهشگر برگزیده انتخاب شدند.

دبیر هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در دوره متوسطه اول و دوم نیز بر اساس شیوه نامه جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی دانش آموزان پژوهشگر انتخاب و در نهایت ۷ دانش آموز در دوره اول متوسطه و هفت دانش آموز در متوسطه دوم به عنوان برتر انتخاب شدند.

به گفته ی سرپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۲۱ دانش آموز پژوهشگر انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین؛ وحید احمدی در این مراسم گفت: استفاده از تمامی ابراز و امکانات و روش های نوین فناوری و شبکه های اجتماعی باید به خدمت پژوهش گرفته شود که این موضوع نیازمند عزم عمومی و فرهنگ سازی است.

وی افزود: متاسفانه در کشورمان در ابتدای راه پژوهش هستیم اما باید گفت، خوشبختانه پژوهش گفتمان امروز جامعه شده است اما نیازمند حضور همه جانبه دانش آموزان و جوانان است.

معاون پژوهشی وزیر علوم بیان کرد: با همکاری آموزش و پرورش این همدلی را آغاز کردیم و اگر این حرکت ترویج پیدا کند رمز توفیق است.