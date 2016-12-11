پنتاگون کشته شدن سرکرده فرانسوی داعش در الرقه سوریه را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، پنتاگون اعلام کرد که «ابوبکر الحکیم» سرکرده فرانسوی و تونسی الاصل گروه تروریستی داعش در تاریخ ۲۶ نوامبر گذشته در «الرقه» سوریه هدف حمله هوایی ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش قرار گرفته و کشته شده است.

معارضان سوری دوم دسامبر جاری از کشته شدن «ابوبکر الحکیم» خبر داده بودند اما این خبر به صورت رسمی تائید نشده بود.

ابوبکر الحکیم از نخستین اتباع فرانسوی بود که سال ۲۰۰۳ پس از سفر به بغداد بعد از حمله آمریکا به این کشور به گروهک القاعده و سپس گروه تروریستی داعش پیوست.

وی سپس از عراق به فرانسه بازگردانده شد اما پس از مدت کوتاهی توانست در سال ۲۰۰۴ به همراه برادر خود که در نبردهای الفلوجه کشته شد از طریق سوریه به عراق همسایه این کشور نفوذ کند.

یک دادگاه فرانسوی سال ۲۰۰۸ الحکیم را که از عراق به فرانسه بازگردانده شده بود به اتهام تشکیل گروه های تروریستی با هدف بکارگیری جنگجویان در صفوف گروهک القاعده در عراق به سرکردگی ابومصعب الزرقاوی به ۷ سال زندان محکوم کرد.

وی پس از مدت کوتاهی از زندان به تونس منتقل شده و توانست پس از سرنگونی زین العابدین بن علی رئیس جمهور این کشور در سال ۲۰۱۱ از زندان بگریزد.

الحکیم سپس به گروهک ممنوعه موسوم به انصار الشریعه پیوسته و سرکردگی بخش نظامی این گروهک را به منظور اجرای عملیات تروریستی در تونس برعهده گرفت. وی در ادامه از طریق لیبی به سوریه فرار کرده و به گروه تروریستی داعش در الرقه پیوست و با قرار گرفتن در جمع سرکردگان این گروه تروریستی در پیوستن ده ها تونسی به داعش ایفای نقش کرد.

الحکیم به انتشار ویدئوهای زیادی که طی آنها تونسی ها را به کشتن و برپایی حکومت داعش در تونس تهدید کرده بود و همچنین برعهده گرفتن ترور «شکری بلعید» و «محمد البراهمی» از رهبران چپگرای این کشور شناخته می شود.