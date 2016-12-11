رئیس صندوق بین المللی پول محاکمه می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «کریتستین لاگارد»، رئیس صندوق بین المللی پول به جرم ارتکاب فساد مالی محاکمه خواهد شد.

در سال ۲۰۰۸ میلادی هم زمانی که «لاگارد» وزیر دارایی فرانسه بود، مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو معادل ۴۲۵ میلیون دلار به یک تاجر به نام «برناد تاپی» به عنوان غرامت پرداخت شد که در این پرونده رد پای اهمال کاری «لاگارد» و استفاده نابجا از بودجه دولتی فرانسه دیده می شود.

اکنون این پرونده، سایه ابهام و تردید را بیش از گذشته بر سر «لاگارد» سنگین تر می کند که آیا وی واقعا به دنبال خدمت در صندوق بین المللی پول است؟

پیش از این نیز در سال ۲۰۱۱ میلادی، «دومینیک استراوس کان»، رئیس وقت صندوق بین المللی پول به جرم آزار و اذیت جنسی مجبور به استعفا شد.

البته، «لاگارد» شصت ساله در صورت اثبات جرم به یک سال زندان و پرداخت یکهزار و ۵۰۰ یورو جریمه خواهد شد و موج جدیدی از بحران، صندوق بین المللی پول را فرا خواهد گرفت.

این در حالی است که «کریستین لاگارد» در فوریه سال جاری میلادی برای ۵ سال دیگر به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول منصوب شد.