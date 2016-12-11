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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۷:۵۳

فرمانده عملیات حشدالشعبی خبر داد؛

آمادگی «حشد الشعبی» برای آغاز مرحله بعدی عملیات محور غربی موصل

آمادگی «حشد الشعبی» برای آغاز مرحله بعدی عملیات محور غربی موصل

«أبو علی البصری» فرمانده عملیات «حشد الشعبی» عراق در سخنانی از آمادگی این گروه برای آغاز مرحله بعدی عملیات آزادسازی محور غربی شهر «موصل» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «أبو علی البصری» فرمانده عملیات حشد الشعبی عراق در سخنانی اعلام کرد: در حال حاضر نیروهای حشد الشعبی در حال تثبیت جایگاه خود در مناطق آزادشده در چارچوب مرحله پنجم عملیات محور غربی موصل هستند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: نیروهای حشد الشعبی هم اکنون برای آغاز مرحله بعدی عملیات آزادسازی محور غربی موصل آماده می شوند.

این مقام نظامی عراقی همچنین تصریح کرد: اخیرا طی دیداری که با «عبدالامیر یارالله» فرمانده عملیات نینوا داشتیم، در خصوص تحولات میدانی استان بحث و تبادل نظر کرده و راهکارهای موفقیت عملیات بعدی علیه تکفیریها را مورد بررسی قرار دادیم.

وی همچنین گفت: زمان آغاز مرحله بعدی عملیات حشد الشعبی در غرب موصل به اوامر صادره از سوی فرماندهی مسلح کل قوا بستگی دارد.

گفتنی است، طبق دستور «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق، عملیات آزادسازی محور غربی شهر موصل به طور کامل به حشد الشعبی سپرده شده است.

کد مطلب 3846637

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