  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۸:۰۲

صائب عریقات:

فلسطین کلید برقراری امنیت و ثبات در منطقه است

فلسطین کلید برقراری امنیت و ثبات در منطقه است

عضو ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنانی تأکید کرد که فلسطین کلید برقراری امنیت و ثبات در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «صائب عریقات» عضو ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین و مذاکره کننده ارشد این تشکیلات در مذاکرات سازش در جدیدترین اظهارات خود تأکید کرد که فلسطین کلید برقراری امنیت و ثبات در منطقه است.

بر اساس این گزارش، عریقات همچنین در خصوص کنفرانس بین المللی پاریس برای احیای مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی، گفت: تاکنون دعوتنامه ای به تشکیلات خودگردان برای حضور در این کنفرانس ارسال نشده است؛ اما طرف فرانسوی اعلام کرده که این دعوت را به عمل خواهد آورد.

این مقام تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین گفت: برای ما فرقی نمی کند که اسرائیل در این کنفرانس شرکت به عمل آورد یا نه، بدون شک ما در آن مشارکت خواهیم داشت.

عریقات همچنین ادامه داد: باید در جریان این کنفرانس یک سقف زمانی معین برای مذاکرات صلح و اجرای نتایج آن تعیین شود.

عضو ارشد مذاکره کننده تشکیلات خودگردان در مذاکرات سازش، افزود: پیروزی بر تروریست های داعش، بدون خشکاندن ریشه های اشغالگری اسرائیل و تشکیل دولت مستقل فلسطین، میسر نخواهد بود.

کد مطلب 3846640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها