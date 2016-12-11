۴۰درصداعتبارات استان زنجان تخصیص یافت/انجام مطالعات سه پهنه معدنی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان از انجام مطالعات سه پهنه معدنی در استان خبر داد و افزود: اقدامات لازم در خصوص استخراج از این پهنه های معدنی آغاز شده است. همچنین یکی از مسائل اولویت دار در بخش کشاورزی توسعه صنایع تبدیلی است.

استاندار زنجان گفت: در ۹ماهه سال جاری از مجموع اعتبارات استان ۴۰ درصد تخصیص یافته است.

درویش امیری در پاسخ به وضعیت تخصیص اعتبارات سایر استان‌ها، اظهار داشت: تحصیص اعتبارات سایر استان ها نیز ۴۰ درصد بوده و توازن در تخصیص اعتبارات توسط دولت رعایت شده است.

وی با بیان اینکه همه مردم و مسئولان باید در سایه نظام مقدس اسلامی زندگی کنند، افزود: رسانه ها در ایجاد نزدیکی بین مردم و مسئولان نقش مهمی دارند.

استاندار زنجان با بیان اینکه رسانه های استان صادقانه زبان گویای مردم باشند، خاطرنشان کرد: از رسانه ها انتظار داریم امید و نشاط را در جامعه گسترش دهند و در این راستا گام بردارند.

درویش امیری با بیان اینکه ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه موجب تحمیل هزینه های سنگین به نظام اسلامی می شود، تاکید کرد: تقویت امید و گسترش روحیه شادی در جامعه بسیار مهم است و رسانه ها باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی صادرات از استان زنجان به سایر نقاط دنیا را نیازمند آرامش، همدلی و هماهنگی مسئولان و مردم دانست و تاکید کرد: اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه کشور و استان از اولویت های دولت و رسانه ها باشد.

استاندار زنجان با بیان اینکه نگاه خوشبینانه به توسعه استان دارد، افزود: استان زنجان ظرفیت های زیادی برای توسعه دارد و بعد از انقلاب اسلامی کارهای بسیار زیادی در استان صورت گرفته است. خروجی پنج برنامه توسعه ای در استان زنجان قابل دفاع بوده است.

درویش امیری همچنین از تحقق ۹۴ درصدی درآمدهای استانی طی سال گذشته خبر داد و گفت: در سال جاری نیز مطابق برآورد صورت گرفته برای هشت ماهه ۱۰۰ درصد درآمدها محقق شده است.

استاندار زنجان از پیگیری خود برای تخصیص اعتبارات تصویب شده از سفر رئیس جمهور به استان خبر داد و گفت: از ۳۳۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای استان ۱۸۵ میلیارد تومان پرداخت شده است. ۴۰ درصد پروژه های تعهد شده به صورت کامل تمام شده و از ۶۰ درصد باقی مانده نیز ۶۳ درصد بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

درویش امیری از پوشش ۴۲۰ هکتاری اراضی کشاورزی استان به آبیاری تحت فشار خبر داد و اظهار داشت: از مصوبات سفر هیئت دولت به استان پوشش ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به آبیاری تحت فشار بود که تا کنون این میزان محقق شده است. همچنین ۴ هزار هکتار در دست اقدام و مطالعه ۱۱ هزار هکتار نیز در دست بررسی است.

درویش امیری ابراز امیدواری کرد تا پایان سال ۹۶ به صورت کامل این ۲۵ هزار هکتار از اراضی استان زیر پوشش آبیاری تحت فشار برود.