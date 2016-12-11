سلطانی فر: به دنبال میزبانی جام ملت های ۲۰۲۳ فوتبال آسیا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، وزیر ورزش و جوانان در دیدار با اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی که با حضور معاونان وزارتخانه در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، با تبریک ایام ماه ربیع الاول و میلاد پیامبر گرامی اسلام که در را ه است از نمایندگان حاضر برای توجه به ورزش و جوانان تشکر کرد.

سلطانی فر پس از گزارش های معاونان وزارت ورزش و جوانان و نکات و مسائل اعضای فراکسیون ورزش ، گفت: موضوعات و مطالب بسیار خوبی در این جلسه مطرح شد که بیان آن ها از زبان نمایندگان محترم مجلس برای ما مایه دلگرمی است و از اشراف و تسلطی که نمایندگان مردم به مسائل، کمبودها و چالش های این حوزه دارند خوشحالم به جهت این که این آگاهی و درک از مسائل بار سنگین ما را سبکتر می کند و امیدوارم بتوانیم در کنار هم و قدم به قدم همه این مشکلات را حل کنیم.

وی با بیان تاریخچه تشکیل وزارت ورزش و جوانان و اینکه قانون وظایف و اختیارا ت این وزارتخانه در حال نهایی شدن در کمیسیون های مختلف دولت است و سپس به مجلس برای تصویب ارائه می شود گفت : برای رشد واعتلای ورزش باید همه به خصوص نمایندگان مردم در مجلس همراهی کنند تا روند حرکت سرعت و شتاب بیشتری پیدا کند

وزیر ورزش و جوانان رویکرد کلی خود را چه قبل از رای اعتماد نمایندگان مجلس و چه بعد از آن پرهیز از کشمکش و تنش با افراد و دستگاه های مختلف دانست و افزود: وزارت ورزش و جوانان خود را متولی ورزش کشور می داند و با همه دستگاه هایی که در هر زمینه کار ورزش می کنند تعامل خواهد کرد.

سلطانی فر ادامه داد: رویکرد ما با کمیته ملی المپیک بنا بر رفاقت، تعامل و دوستی است و نه با کمیته ملی المپیک و نه هیچ دستگاه دیگری مشکل یا تنش نداریم. اوج هنر یک مدیر استفاده از ظرفیت ها و ابزارهای دیگر افراد و دستگاه ها در جهت رسیدن به اهداف سازمان است که ما این سیاست را در دستور کار داریم.

وی ادامه داد: همه فعالیت های ورزشی که دیگر دستگاه ها انجام می دهند باید یک جا هماهنگ، برنامه ریزی و نظارت شود که در این خصوص شورای عالی ورزش با ریاست رئیس جمهور و یا معاون اول تشکیل خواهد شد تا هماهنگی های لازم جهت ساماندهی این امور صورت بگیرد و بتوانیم از تمام ظرفیت های ورزش کشور استفاده کنیم.

دکتر سلطانی فر در خصوص آمار و ارقام سرانه ورزشی کشور گفت: آمارهایی که گاهی انتشار پیدا می کند مبنی بر این که سرانه ورزش کشور ۶۰ سانتیمتر مربع است فقط مربوط به ۱۰ هزار اماکن ورزشی است که در اختیار وزارت ورزش و جوانان است.

وی توضیح داد: در کشور وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های دیگری هم وجود دارند که در موضوع ورزش فعال هستند و هر کدام اماکن ورزش ی زیادی را در اختیار دارند مانند آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، دانشگاه ها و شهرداری ها.

وی تاکید کرد : قصد داریم در ۶ ماه آینده آمار تمام سرانه ورزشی دستگاه های مختلف را جمع آوری کنیم تا بتوانیم سرانه ورزشی کشور را دقیق محاسبه کنیم و در نهایت آن چیزی که امروز به آن نیاز داریم برنامه ریزی خوب برای استفاده مردم از اماکن ورزشی کشور است.

وزیر ورزش و جوانان همچنین در خصوص اقتصاد ورزش گفت: بخش کوچکی از اقتصاد ورزش به موضوع واگذاری ها به بخش خصوص برمی گردد در حالی که بخش اعظم آن ایجاد ساز و کاری است برای رغبت بخش خصوصی برای ورود و سرمایه گذاری در ورزش است.

وی تصریح کرد: معنی اقتصاد ورزش این است که باید با کمک شما نمایندگان مجلس ساز و کاری را بیندیشیم و ایجاد کنیم که از طریق آن تسهیلات و معافیت هایی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم که این بخش برای ورود انگیزه داشته باشد.

سلطانی فر با اشاره به بودجه سال ۹۶ وزارت ورزش و جوانان و رشد دو برابری آن نسبت به دستگاه های دیگر که با لطف و نگاه ویژه رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه اتفاق افتاد، گفت: این رشد به هر حال نقطه امیدی است ولی چون از ابتدا میزان اعتبارات ورزش کم گرفته شده اگر سالی ۱۰۰ درصد هم بودجه ورزش افزایش پیدا کند باز هم با وجود ۴۰۰۰ هزار پروژه نیمه تمام کم است.

وی با انتقاد از ساخت و سازهای سال های گذشته که بدون آمایش سرزمین صورت گرفته است، گفت: اولین معضل ساخت استادیوم های بزرگ ، نداشتن پول نگهداری آن است و در جایی که واقعا نیاز به ساختن استادیوم های ۱۵ هزار نفری نیست نباید ساخته شود.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه لازم بود بعد از انقلاب در بعضی از شهرها استادیوم های بزرگ بسازیم، گفت: به هر حال ما مدعی میزبانی جام ملت های آسیا هستیم که در سال ۲۰۱۹ نشد ولی قاطعانه برای گرفتن میزبانی هجدهمین دوره جام ملت های آسیا در سال ۲۰۲۳ تلاش می کنیم و برای این موضوع باید چند استادیوم بزرگ و مجهز داشته باشیم.

وی ادامه داد : جمهوری اسلامی با نگاه عدالت جویانه خود امکانات را به دورترین نقاط کشور برده است اگر چه هنوز مناطق محرومی هستند که از این امکانات برخوردار نیستند ولی باید توجه داشت که یک زمانی در مراکز استان ها هم یک استادیوم ۵ هزار نفره وجود نداشت.

وزیر ورزش و جوانان همچنین گفت: در بحث اقتصاد ورزش اگر ۲ سال کمک های خوبی به حوزه ورزش شود با امید خدا و کمک شما نمایندگان محترم و هم افزایی می توانیم ساز و کاری برای ورود بخش خصوصی ایجاد کنیم.

وی در پایان با اشاره به اختصاص ۲۷ صدم از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ورزش گفت : این موضوع با هدف کمک به ورزش و جوانان از سوی مجلس مطرح شده است و در صورت رای نمایندگان مردم در صحن علنی، حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیون تومان به بخش ورزش کشور وارد می شود و اتفاق مهمی برای موفقیت برنامه های ورزش کشور است

مسعود سلطانی فر دیدگاه نسبت به ورزش در دولت تدبیر و امید را یک نگاه مثبت ارزیابی کرد و گفت : همین امر موفقیت بیش از پیش ورزش را رقم خواهد زد.