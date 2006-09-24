به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد حسين استكي درجلسه ماهانه جامعه اسلامي مهندسين كه با حضوروزير صنايع و معادن و نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي شب گذشته برگزار شد، گفت : بخش صنعت و معدن در توسعه اقتصادي كشورنقش موثري را ايفا مي كند.

وي افزود : مسئولين در راستاي توسعه اقتصادي كشوربايد با استراتژي و راهبرد بلند مدت در زمينه سياستگزاري ها اقدام و ازتصميم گيري هاي مقطعي جدا خودداري كنند.

عضو كميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بند ج اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري 80 درصد از فعاليت هاي اقتصادي دولت به بخش خصوصي و تعاوني تصريح كرد : براي اجراي اين ابلاغيه تا كنون قدم هاي اساسي برداشته شده است اما نبايد اين امر با شتاب ‌زدگي صورت گيرد.

وي با اشاره به اينكه بند ج اصل 44 ابلاغيه اخير مقام معظم رهبري طي دو برنامه اقتصادي توسعه بايد اجرايي شود، خاطر نشان كرد: تجربه تلخ خصوصي سازي دو دوره گذشته نبايد تكرار شود چراكه در آن منابع بيت المال به تاراج رفت.

استكي درخصوص عملكرد يكساله بخش صنعت ومعدن گفت: براساس آمارهاي موجود طي يكسال گذشته قدم هاي موثري در اين بخش برداشته شده است اما به علت تغييردولت و شرايط سال آخردولت قبل كه بسياري ازبخش هاي اقتصادي با كاهش مواجه شده بود، قضاوت درخصوص دستاوردهاي دولت در يكسال گذشته صحيح نيست.

وي افزود : با ادامه اقدامات صورت گرفته در بخش صنعت و معدن طي يكسال گذشته و حفظ آن در سال هاي بعدي مي توان شاهد كارآيي دولت نهم نسبت به دولت هاي قبلي بود.

عضو كميسيون صنايع و معادن تاكيد كرد: براي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور، استراتژي ها و راهبردهاي دولت ها با تعويض آنها نبايد تغيير كند و تصميم گيري ها در كشور بايد از ثبات لازم برخوردار باشد.

وي با اشاره به مشكل اختلاف نظر ميان وزراي دولت قبل تصريح كرد: اين امر نبايد در دولت جديد تكرار شود چراكه راه به جايي نخواهد برد. استكي درباره تعويض مديران عامل بانك ها خاطرنشان كرد: به علت عدم انطباق سياست هاي مديران عامل بانك ها با سياست هاي دولت ، شاهد هستيم كه با وجود قوانين لازم براي تسهيل امورسرمايه گذاري در كشور، اما آن قوانين اجرايي نمي شود و با شكست مواجه است.

وي درخصوص صادرات كالاهاي صنعتي و نقش بازارگفت: درحال حاضرتوليد سالانه خودرو حدود يك ميليون است كه به بازاري حدود 7 تا 8 ميليارد دلاري نيازدارد كه اين امر درخصوص توليد 10 ميليون فولاد به بازاري درحدود 3 تا4 ميليارد دلار مي رسد.

عضو كميسيون صنايع و معادن با اشاره به اينكه گوشي تلفن همراه در كشور به بازار يك ميليارد دلاري نياز دارد ، افزود: با توجه به نقش هر بخش از صنعت دراقتصاد كشوربايد به بازار آنها درداخل و خارج بها داده شود.

وي درخصوص تعرفه 100 درصدي واردات خودرو تصريح كرد: براي بقاي صنعت خودروي داخلي نبايد تعرفه واردات آن را درسطح 100 درصد نگه داريم چراكه مصرف كننده نبايد براي خريد خودرو دو برابرهزينه كند.

به گفته وي، براي حل مسايل و مشكلات صنعت خودروي كشور، هم اكنون مجلس با تحقيق و تفحص به نتايج لازم دست يافته است كه اين تحقيق درمرحله جمع بندي قرار دارد و طي يكي دوماه آينده نهايي خواهد شد.

استكي با اشاره به اينكه تعرفه واردات كالاهاي صنعتي بايد به‌تدريج كاهش يابد، افزود: بايد به سمتي برويم كه صنايع خودرو و ديگر صنايع كشوربراي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بتوانند ادامه حيات داتشه باشند وبراي صنايعي كه توجيحي براي ادامه فعاليت ندارند، چاره اي انديشيده شود.

وي درخصوص نقش سرمايه درگردش و نقدينگي در بخش صنعت و معدن كشورتصريح كرد: تمام مشكلات اين بخش ناشي از نقدينگي پول نيست و وزارت صنايع ومعادن بايد سرمايه گذاران و كارآفرينان را به سمت مديريت علمي سوق دهد چراكه مشكل صنعت كشورعدم آينده نگري و عدم برنامه ريزي علمي و جهان شمول در اين بخش است نه نقدينگي.

به گزارش "مهر" عضو كميسيون صنايع و معادن در خصوص قانون تجميع عوارض خاطرنشان كرد: اين قانون دربسياري از موارد بر توليد كنندگان موجب فشار شده و اينكه اين قانون به ماليات بر ارزش افزوده تبديل شود دركميسيون صنايع و معادن به نتيجه نرسيده اما درمجموع اقدام خوبي است و مصرف كننده بايد ماليات بپيردازد نه توليد كننده.

وي با انتقاد از سيستم ارزيابي و حسابداري كشورگفت: اين سيستم شفاف نيست و عدم كنترل فعاليت هاي زيرپله اي دربازارموجب تضعيف توليد كنندگان تابلودار مي شود.

استكي با اشاره به اجرايي شدن بند ج اصل 44 قانون اساسي و تكليف كارمندان و كارگران بنگاه‌هاي اقتصادي كشورپس از واگذاري آنها به بخش خصوصي افزود: در نتيجه اين واگذاري كارمندان و كاركنان بنگاه ها نابسامان نخواهد شد چراكه با واگذاري مديريت اين صنايع به بخش خصوصي و تعاوني ، جذب نقدينگي ازجامعه موجب رقابت خواهد شد.

وي تصريح كرد: بايد به سمت افزايش بهره وري و كاهش نيازسرانه افراد گام برداريم ودرشرايطي كه صنعتي را بتوان با 10 نفر نيروي كارچرخاند ظلم است كه با 12 نفرو يا نيروي بيشتري به حركت درآوريم.