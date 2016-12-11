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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۰

رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان - مجارستان؛

آزاد و فرنگی‌کاران برتر روز نخست مشخص شدند

آزاد و فرنگی‌کاران برتر روز نخست مشخص شدند

نفرات برتر مسابقات روز نخست رقابت‌های جهانی کشتی در اوزان غیر المپیکی مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جهانی کشتی در اوزان غیر المپیکی از دیروز در شهر بوداپست مجارستان آغاز شده است و امروز به پایان می رسد.

در روز نخست این رقابت‌ها مسابقات اوزان ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار شد که اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم: ۱- لوگان استیبر (آمریکا) ۲- بکا لومیتادزه (گرجستان) ۳- احمد چاکایف (روسیه) و احمد نبی گوارزاتیلوف (آذربایجان) ۵- بهنام احسان پور (ایران) و ایوری سیماکین (فرانسه)

۷۱ کیلوگرم: ۱- بالینت کورپاسی (مجارستان) ۲- دانیل کاتاراگا (مولداوی) ۳- حسن علی اف (آذربایجان) و لی کوجوکاری (رومانی) ۵- آدام کوراک (روسیه) و الکساندر ماکسیموویچ (صربستان) ... ۱۹- افشین بیابانگرد (ایران)

رقابت‌های اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی نیز امروز یکشنبه برگزار می شود.

کد مطلب 3846688

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