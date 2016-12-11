به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جهانی کشتی در اوزان غیر المپیکی از دیروز در شهر بوداپست مجارستان آغاز شده است و امروز به پایان می رسد.

در روز نخست این رقابت‌ها مسابقات اوزان ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار شد که اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم: ۱- لوگان استیبر (آمریکا) ۲- بکا لومیتادزه (گرجستان) ۳- احمد چاکایف (روسیه) و احمد نبی گوارزاتیلوف (آذربایجان) ۵- بهنام احسان پور (ایران) و ایوری سیماکین (فرانسه)

۷۱ کیلوگرم: ۱- بالینت کورپاسی (مجارستان) ۲- دانیل کاتاراگا (مولداوی) ۳- حسن علی اف (آذربایجان) و لی کوجوکاری (رومانی) ۵- آدام کوراک (روسیه) و الکساندر ماکسیموویچ (صربستان) ... ۱۹- افشین بیابانگرد (ایران)

رقابت‌های اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی نیز امروز یکشنبه برگزار می شود.