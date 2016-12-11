انجمن کاریکاتور استان انسجام و انگیزه خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور شامگاه شنبه در مراسم سیزدهمین جشنواره بین المللی کارتون تبریز با موضوع «اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی» و رونمایی از پوستر ۲۰ آذر ماه، اظهار داشت: تجارب آرا برای رشد یک مجموعه نیاز است چرا که اندیشه های مختلف در کنار یکدیگر یک مجموعه را تقویت می کند و باعث رشد، پویایی و همچنین توانمندی مجموعه می شود.

وی با بیان اینکه جامعه تک صدا مرحله رشد را نمی تواند طی کند و به مجموعه خود تعالی بخشد، افزود: تاریخ کارتون و طنز و همچنین کاریکاتور قدمت طولانی تری دارد و کارتونیستها نسبت به مسایل نگرش متفاوتی دارند، انسانها با نقد و نقدپذیری زندگی خود را زینت و به حرکت در می آورند و ما باید نقد کارتونیست ها را مثبت ارزیابی کنیم تا با انتقاد هنرمندان این عرصه به تعالی برسیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین در ادامه با اشاره به اینکه دوره توسعه دوره خاصی برای هر ملت است، ابراز داشت: در حال حاضر ما این حرکت را انسجام می دهیم و جریان توسعه از گذشته تاکنون روبه پیشرفت است و تحولات به قدری پرشتاب است که اگر با کشورهای دیگر دنیا همراه نباشیم در توسعه گام مؤثری نمیتوان برداشت.

گفتنی است در پایان این مراسم گواهینامه هنری درجه یک رشته کاریکاتور توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به رحیم بقال اصغری اعطا شد و از عاطفه یاریان، جواد جعفریان، سعید نوروزی، جلال پیرمرزآبادی و راضیه تیز قدم افتخار آفرینان دوره های قبلی جشنواره بین المللی تبریز تجلیل شد.

در این مراسم کتاب مجموعه آثار جشنواره های بین المللی یازدهم و دوازدهم و همچنین پوستر ۲۰ آذر ماه با حضور مسئولان فرهنگی رونمایی شد.