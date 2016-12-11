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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۶

هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال

جدال نماینده فارس برای فرار از قعرنشینی/ مصاف لوله آ.اس و شیمیدر

جدال نماینده فارس برای فرار از قعرنشینی/ مصاف لوله آ.اس و شیمیدر

شیراز- تیم لوله آ.اس شیراز در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور به مصاف شیمیدر تهران می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم لوله آ.اس شیراز در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان کشور روز دوشنبه ۲۲ آذرماه به میهمان شیمیدر تهران است.

 لوله آ.اس شیراز در حال حاضر با ۶ امتیاز قعرنشین جدول رده‌بندی این مسابقات است برای فرار از قعرنشینی محکوم به پیروزی در رویارویی با حریف تهرانی خود است.

 شیمیدر تهران نیز که با سه امتیاز بیشتر در رده ششم قرار دارد در این بازی به دلیل پیروزی در هفته ششم از روحیه مناسب برای پیروزی در این رقابت برخوردار است.

لوله آ.اس در هفته ششم این رقابت‌ها نتیجه را به تیم شهرداری گرگان واگذار کرده بود.

کد مطلب 3846698

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