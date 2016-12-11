به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر قجری در هم‌اندیشی مدیران و سرپرستان مدارس شبانه روزی شهرستان‌ها و مناطق قطب جنوب فارس به میزبانی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان گراش برگزار شد، از وجود ۴۰۰ هزار دانش آموز در مدارس شبانه روزی کشور خبر داد که سهم استان فارس از این دانش‌آموزان ۱۲ هزار نفر است.

معاون آموزش متوسطه با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد تحولات عظیم در زمینه مسائل آموزشی بوده‌ایم، افزود: لزوم اعتبارات، استانداردها و نیازمندی‌ها در مدارس شبانه روزی از اهمیت خاصی برخورداربوده و ما متعهدیم نهایت تلاش خود را درارتقاء عدالت آموزشی و کیفیت تحصیلی انجام دهیم.

وی همچنین با تاکید به گام برداشتن در راستای اخلاقیات واعتقادات خواستار نهادینه کردن این دو مقوله اساسی در میان دانش‌آموزان شد.

قجری با اشاره به مسئولیت خطیر مدیران مدارس شبانه روزی و سنگینی کار آنان در مسیر تربیت دانش آموزان به لزوم توجه و حمایت عاطفی دانش آموزان تاکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل مادی قابل جبران هستند اما فقر عاطفی، جایی برای جبران ندارد.