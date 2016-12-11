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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۷

فروردین سال آینده؛

کنگره شعر کویر در ابرکوه برگزار می‌شود

کنگره شعر کویر در ابرکوه برگزار می‌شود

یزد ـ رئیس اداره ارشاد شهرستان ابرکوه از برگزاری کنگره شعر کویر خبر داد و گفت: نخستین جلسه هماهنگی این برنامه نیز برگزار شده است.

حمیدرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون هفت دوره از کنگره شعر کویر برگزار شده و هشتمین دوره آن قرار است در شهرستان ابرکوه برگزار شود.

وی عنوان کرد: نخستین جلسه هماهنگی این کنگره نیز برگزار شده و با حضور صاحب‌نظران ابرکوهی در حوزه شعر، فراخوان این کنگره تا حدودی طراحی شده است.

بصیری یادآور شد: این کنگره قرار است فروردین ماه سال آینده در ابرکوه برگزار شود بر این اساس از هم اکنون تلاش و برنامه ریزی برای طراحی فراخوان و فراهم کردن مقدمات کار آغاز شده است.

رئیس اداره ارشاد ابرکوه ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، این کنگره در سه بخش برگزار می شود و قرار است در مجموع ۲۰ نفر به عنوان شعرای برگزیده انتخاب شوند.

وی عنوان کرد: برای تهیه و توزیع فراخوان، با مسئول انجمن شعر و ادب استان یزد و اداره ارشاد استان نیز هماهنگی های لازم انجام شده است.

کد مطلب 3846707

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