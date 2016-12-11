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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۳

واژگونی پژو ٤٠٥ یک کشته و ٤ مجروح داد

واژگونی پژو ٤٠٥ یک کشته و ٤ مجروح داد

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: در پی واژگونی سواری پژو ٤٠٥ یک تن کشته و ٤ تن مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی  افزود: حوالی ساعت ٢٣:٥٠ شنبه در محدوده پلیس راه بندر - سیرجان استان هرمزگان یک دستگاه پژو ٤٠٥ واژگون شد.

به گفته وی تخطی از سرعت مطمئنه علت این حادثه بوده است.

کد مطلب 3846717

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