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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۲

سرپرست بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی قزوین:

الگوی کشت باعث صرفه جویی در منابع آبی می شود

الگوی کشت باعث صرفه جویی در منابع آبی می شود

قزوین- سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: الگوی کشت با هدف تنظیم بازار و تولید محصولات کشاورزی اجرا می شودکه صرفه جویی منابع آبی را نیز بدنبال خواهد داشت.

مسعود ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استان قزوین نیز الگوی کشت محصولات کشاورزی برنامه ریزی شده و بر اساس آن به مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه ابلاغ شده که با توجه به شرایط منابع آبی و موقعیت چه محصولاتی را کشت کنند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای الگوی کشت در کاهش مصرف آب تاثیر بسزایی دارد تصریح کرد : در سال گذشته یکسری کارها برای اجرای الگوی کشت در استان اجرا شده که الگوی کشت محصولات کشاورزی زیر شبکه آغاز شده است.

به گفته ی ربانی؛ الگوی کشت محصولات کشاورزی بر اساس تولید محصول در استان در حال اجرا است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان داشت : برای زمینهای کشاورزی که زیر شبکه قرار ندارند بر اساس حجم دبی چاههای مجاز نیز الگوی کشت باید صادر شود که چه میزان کشت پاییزه، بهاره و آیش باشد.

ربانی تصریح کرد: برای کشت بهاره محصولات کشاورزی باید از هم اکنون برنامه ریزی کرد تا دچار مشکل نشویم.

وی تاکید کرد: دفتر الگوی کشت محصولات کشاورزی باید در سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شود تا کشاورزان بر اساس یک برنامه ریزی مناسب نسبت به کشت اقدام کنند.

کد مطلب 3846733

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