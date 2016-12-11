شهین جوانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به تاکیدات دین مبین اسلام مبنی بر کسب دانش، حق برخورداری از تعلیم و تربیت از حقوق حقه کودکان بوده و وظیفه تامین این حق مسلم و اساسی کودکان و نوجوانان بر عهده والدین، نظام آموزش و پرورش رسمی و جامعه است، اظهار داشت: رهنمودهای بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهور نیز در راستای انجام این وظیفه و تامین این حق حاکی از اعتقاد نظام جمهوری اسلامی نسبت به فراهم کردن بهترین امکانات برای تعلیم و تربیت و آموزش مناسب و باکیفیت است.

وی در ادامه با بیان اینکه در اسناد فرادستی از جمله سند چشم‌انداز ۲۰ ساله قوانین توسعه‌ای کشور، نقشه جامع علمی، سند تحول بنیادین و برنامه راهبردی آموزش ابتدایی همه بر ارائه آموزش به همه افراد جامعه تاکید شده است، ابراز داشت: آموزش و پرورش نیز در راستای توسعه عدالت آموزشی بستر لازم را برای تحصیل همه کودکان واجد شرایط در مدرسه فراهم کرده است و در دورترین روستا که هیچ نهاد دولتی وجود ندارد یک مدرسه با حضور یک معلم و یک یا دو دانش‌آموز پرچم جمهوری اسلامی را برافراشته نگه داشته است و به امر آموزش و پرورش کودکان این مرز و بوم می‌پردازد.

معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: برخورداری از آموزش باکیفیت و مناسب در کنار مولفه‌های دیگری همچون امید به زندگی نشان می‌دهد که یک کشور تا چه حد در مسیر توسعه آن مهم به شکل درست و منطقی قرار دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر توسعه عدالت آموزشی و شناسایی، جذب و نگهداشت همه کودکان لازم التعلیم شش تا ۱۲ ساله در دوره ابتدایی در دستور کار ویژه اموزش و پرورش استان اصفهان قرار گرفته است، افزود: از این رو در نظر داریم تا با ایجاد حساسیت بین آحاد مختلف جامعه شاهد حضور حداکثری دانش‌آموزان در مدارس باشیم تا تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و تارک تحصیل را به صفر برسانیم.

جوانی با بیان اینکه شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و تارک تحصیل در شوراهای آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح شده و همچنین کارگروه‌های برون و درون بخشی برای این امر تشکیل شده است، گفت: بر این اساس بسیاری از دانش‌آموزانی که در دو سال قبل از طرف وزارت آموزش و پرورش اطلاعات اسمی آنها به دلیل عدم ثبت در سامانه سناد به استان ارسال شده بود، با پیگیری‌های انجام شده اسامی آنها در سامانه سناد ثبت شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر و در سال تحصیلی سال تحصیلی۹۶-۹۵ تعداد پنج هزار و ۵۳۸ نفر به استان معرفی شدند، اضافه کرد: این اسامی توسط کارشناسان آموزش در سراسر استان در حال بررسی و شناسایی است.

معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود به جز تعداد محدودی از این افراد که به دلایل مختلف از قبیل فوت، بیماری، فارغ التحصیلی از ابتدایی، مهاجرت، اشتغال، ازدواج، داشتن اولیاء بدسرپرست یا بی‌سرپرست بودن و... نتوانسته‌اند در مدرسه حضور یابند مابقی مشغول به تحصیل هستند و نمی‌توانیم همه آنان را به عنوان بازمانده یا تارک تحصیل برشمریم.

وی در ادامه با بیان اینکه از همه مردم استان روحانیون، ائمه جمعه و جماعات، اصحاب رسانه و ... در خصوص شناسایی کودکان بازمانده و یا تارک تحصیل دعوت به همکاری می‌کنیم، افزود: باید توجه داشته باشیم که می‌توان با همکاری عمومی در راستای ریشه کن کردن بی سوادی فعالیت کرد.