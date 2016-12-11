دستگیری ۳ نفر از کارکنان متخلف منابع طبیعی در بابلکنار بابل

علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری سه نفر از کارکنان متخلف منابع طبیعی بابلکنار شهرستان بابل در روز گذشته خبر داد و گفت: این سه کارمند متخلف به علت مسامحه با متخلفین با قرار وثیقه روانه زندان شدند.

دادستان بابل اظهارداشت: مامورین منابع طبیعی موظفند تصرفات متخلفین را به رئیس منابع طبیعی و یا جنگلبانی ان شهرستان و یا دادستان گزارش دهند، اما متاسفانه بعضی از این مامورین مسامحه می کنند و یا گزارش نمی دهند که با این افراد بنابر تبصره ۴ ماده ۵۴ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور برخورد جدی خواهد شد.

وی ابراز داشت: علت اصلی تجاوز به منابع طبیعی قصور و عملکرد ضعیف برخی کارمندان منابع طبیعی است که قصور و تقصیر برخی ادارات و متولیان امر موجب تخلف متخلفین به انفال می شود و قوه قضایی شدیدا با این افراد برخورد خواهد کرد و هیچ گونه مسامحه و سهل انگاری را در این مورد نخواهد پذیرفت.

دادستان بابل گفت: حقوق بیت المال حقوق عامه ای است که همه مردم باید از آن بهره مند شوند و هیچ متولی حق ندارد حتی به طور سهوی کاری انجام دهد که موجب محرومیت مردم از حقوق عامه خود و تجری متخلفین شود.