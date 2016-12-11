  1. سلامت
  2. درمان
۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۵

در بیست و ششمین کنگره چشم پزشکی؛

چشم پزشکان ایرانی با روش های جلوگیری از نابینایی آشنا می شوند

چشم پزشکان ایرانی با روش های جلوگیری از نابینایی آشنا می شوند

رئیس کمیته بین الملل انجمن چشم پزشکی ایران، از حضور رئیس فدراسیون بین المللی چشم پزشکی ICO برای اولین بار در بیست و ششمین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیامک زارعی قنواتی در آستانه برگزاری بیست و ششمین کنگره چشم پزشکی ایران، گفت: امسال برای اولین بار با رایزنی هایی که از طرف انجمن چشم پزشکی ایران انجام شد، رئیس فدراسیون بین المللی چشم و هم چنین مدیر فلوشیپ هایICO به ایران می آیند و در افتتاحیه کنگره سخنرانی خواهند داشت

وی با عنوان این مطلب که برنامه پیش کنگره از روز دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵ در مرکز همایش های رازی آغاز می شود، افزود: هدف از برگزاری این کنگره، ارتقاء روابط انجمن چشم پزشکی ایران با فدراسیون بین المللی چشم در انجام کارهای مشترک و کمک به آموزش و ارتقاء سطح چشم پزشکی کشور است.

زارعی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که فدراسیون ICO قبول کرد، پذیرش بیشتر دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور است.

وی افزود: همچنین از کمیته بین الملل انجمن چشم پزشکی ایران درخواست کرده اند ۲ کارگاه برای آنها در نظر گرفته شود تا بتوانند مطالبی در ارتباط با فعالیت های فدراسیون چشم پزشکی در جلوگیری از نابینایی و درمان بیماری های چشمی در سطح جهان، به شرکت کنندگان در کنگره ارائه دهند.

زارعی گفت: کارگاه اول توسط پروفسور تایلور رئیس فدراسیون چشم پزشکی برپا می شود و کارگاه دوم که در زمینه دوره های آموزشی و ارتقاء آموزش و فلوشیپ ICO  است، توسط دکتر سایتز مدیر فلوشیپ ICO  در روز پیش کنگره برپا می شود.

وی افزود: درخواست دیگری که فدراسیون چشم پزشکی داشت این بود که با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، رزیدنت ها و تمام کسانی که در کنگره شرکت کرده اند، گفتمان کشوری برگزار کنیم.

بیست و ششمین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران از ۲۲ تا ۲۵ آذر ۹۵ در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

کد مطلب 3846751
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها