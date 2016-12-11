چشم پزشکان ایرانی با روش های جلوگیری از نابینایی آشنا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیامک زارعی قنواتی در آستانه برگزاری بیست و ششمین کنگره چشم پزشکی ایران، گفت: امسال برای اولین بار با رایزنی هایی که از طرف انجمن چشم پزشکی ایران انجام شد، رئیس فدراسیون بین المللی چشم و هم چنین مدیر فلوشیپ هایICO به ایران می آیند و در افتتاحیه کنگره سخنرانی خواهند داشت

وی با عنوان این مطلب که برنامه پیش کنگره از روز دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵ در مرکز همایش های رازی آغاز می شود، افزود: هدف از برگزاری این کنگره، ارتقاء روابط انجمن چشم پزشکی ایران با فدراسیون بین المللی چشم در انجام کارهای مشترک و کمک به آموزش و ارتقاء سطح چشم پزشکی کشور است.

زارعی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که فدراسیون ICO قبول کرد، پذیرش بیشتر دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور است.

وی افزود: همچنین از کمیته بین الملل انجمن چشم پزشکی ایران درخواست کرده اند ۲ کارگاه برای آنها در نظر گرفته شود تا بتوانند مطالبی در ارتباط با فعالیت های فدراسیون چشم پزشکی در جلوگیری از نابینایی و درمان بیماری های چشمی در سطح جهان، به شرکت کنندگان در کنگره ارائه دهند.

زارعی گفت: کارگاه اول توسط پروفسور تایلور رئیس فدراسیون چشم پزشکی برپا می شود و کارگاه دوم که در زمینه دوره های آموزشی و ارتقاء آموزش و فلوشیپ ICO است، توسط دکتر سایتز مدیر فلوشیپ ICO در روز پیش کنگره برپا می شود.

وی افزود: درخواست دیگری که فدراسیون چشم پزشکی داشت این بود که با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، رزیدنت ها و تمام کسانی که در کنگره شرکت کرده اند، گفتمان کشوری برگزار کنیم.

بیست و ششمین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران از ۲۲ تا ۲۵ آذر ۹۵ در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.