لزوم ائتلاف کشورهای مختلف در راستای مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار محمد مسعود زاهدیان در سفر به کشور اندونزی و دیدار با رئیس پلیس و رئیس مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته اندونزی با بیان اینکه مواد مخدر یکی از تهدیدات اصلی جامعه جهانی است، اظهار کرد : با توجه به اینکه کشور ایران در همسایگی بزرگترین قطب تولید مواد مخدر (سنتی) قرار دارد و کشور اندونزی نیز در منطقه ای قرار دارد که مرکز تولید و تبادل مواد مخدر صنعتی است، از این رو لازم است کشورهای مختلف با مشارکت و تعامل، اقدامات مشترکی در راستای مبارزه با این بلای خانمانسوز داشته باشند.

وی با تشریح اقدامات پلیس ایران در مبارزه با مواد مخدر از کشف سالانه ۷۰۰ تن مواد مخدر در ایران خبر داد و افزود : با اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از ابتدای سال تا کنون ۴۵۰ تن مواد مخدر کشف و منهدم شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ادامه داد : ضربات مهلکی به ساختار های قاچاق مواد مخدر در کشور وارد و تجربیات زیادی در این راستا کسب نموده ایم.

این مقام ارشد انتظامی از آمادگی ایران برای مبادله تجربیات و تعامل در زمینه های آموزشی، تحقیقاتی و تبادل اطلاعات و تجهیزات با کشورهای دیگر از جمله اندونزی خبر داد.

سردار زاهدیان در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت مبارزه با مواد مخدر بیان کرد : ایجاد ائتلاف بین پلیس های کشورهای مختلف در جهت مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته می تواند، ساختار های غیر قانونی این شبکه ها را از بین ببرد و امنیت را برای مردم و شهروندان درکشور ها فراهم نماید.

اقدامات مشترک با پلیس ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر

گفتنی است رئیس پلیس کشور اندونزی نیز در این نشست اظهار کرد: جمعیت بالا و وسعت زیاد اندونزی و همچنین پراکندگی تعداد جزایر، مبارزه با مواد مخدر در این کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

وی افزود: تجربیات بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر می تواند برای کشور اندونزی موثر و کار آمد باشد.

این مسئول خواستار تبادل تجربیات و انجام اقدامات مشترک با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری و مقابله با مواد مخدر شد.

گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد پیش نویس یادداشت تفاهم نامه همکاری دوجانبه از طرف دو پلیس تهیه و به امضاء روسای پلیس دو کشور برسد.