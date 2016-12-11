قم میزبان مسابقات فوتسال بانوان کشور شد

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات فوتسال دسته دوم بانوان باشگاه‌های کشور با شرکت تیم‌های حاضر در این سطح در ۲ گروه برگزار می‌شود که مسابقات گروه یک این رقابت‌ها به میزبانی قم برگزار خواهد شد.

وی افزود: تیم فوتسال بانوان صبای قم میزبان این مسابقات است و تیم‌های حاضر در گروه یک عصر امروز وارد قم می‌شوند و از روز دوشنبه ۲۲ آذرماه تا ۲۷ آذر مسابقات خود را در قم ادامه خواهند داد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: این مسابقات در سالن ۲ هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار می‌شود و خلیج فارس فلاورجان، رعد پدافند مشهد، صدرای نکا، کاسپین گرگان، یاران جوان بندرعباس، جنوب شرق تهران و صبای قم در این مرحله در قم با هم رقابت می‌کنند.

احمدی بیان داشت: این مسابقات، دور رفت مرحله گروهی لیگ دسته دوم فوتسال بانوان کشور است و دور برگشت این مسابقات تعیین کننده تیم‌های صعود کننده به مرحله نهایی است در حالی که در گروه دوم پارس قزوین، متین فرخ شهر، بیست کرج، فدک یاسوج، فجر کنگان، آذرخش تهران و امجد پویش منطقه آزاد انزلی به میزبانی قزوین رقابت می‌کنند.

وی عنوان کرد: هدایت تیم فوتسال صبای قم را در این مسابقات الهام باباطاهری بر عهده دارد و تیم‌ها به طور متوالی و هر روزه در سالن شهید حیدریان رقابت می‌کنند تا تکلیف این مسابقات در دور رفت مشخص شود.

دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: فوتسال بانوان قم در یکی ۲ سال اخیر نماینده‌ای در سطح کشور نداشته و امیدواریم حضور تیم بانوان قم و میزبانی از مسابقات قهرمانی دسته دوم کشور شروعی بر فعالیت بیشتر بانوان فوتسالیست استان قم باشد.