تصادف سمند و اتوبوس در محور دامغان-شاهرود یک کشته برجای گذاشت

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه عدم توجه به جلو عامل حادثه برخورد سواری سمند و اتوبوس اسکانیان در محور دامغان-شاهرود بوده است، ابراز داشت: این حادثه که در ساعت ۳:۱۲بامداد یک شنبه به علت بی توجهی راننده سمند منجر به تصادف از روبرو با اتوبوس اسکانیا شد.

وی افزود: یکی از دلایل وقوع این قبیل حوادث سرعت بالا و عدم توجه به جلو است که متاسفانه در این حادثه، منجر به فوت یکی از هموطنان شده است.

فرمانده پلیس راه استان سمنان همچنین گفت: این تصادف در زمانی رخ داد که محور دامغان-شاهرود کاملا محیای تردد خودروها بوده و شرایط جوی نیز پایدار گزارش شده لذا مشخص است که این تصادف هولناک قطعا به دلیل عدم رعایت حداقل های رانندگی تسلط راکبان وسایل نقلیه رقم خورده اما درباره علت آن باید پس از بررسی های بیشتر نظر قطعی داد.

خسروجردی بیان داشت: نکته مشخص در این حادثه آن است که راننده سمند برای سوخت گیری در پمپ بنزین و برای اینکه مقداری از مسیر را تا دوربرگردان طی نکند، بخشی از راه را به صورت خلاف جهت طی می کند که این امر باعث مسدود شدن راه اتوبوس و برخورد شدید بین این دو خودرو می شود.

وی افزود: تردد خلاف جهت در راه ها می تواند نمود بارز خودکشی باشد که هموطنان باید به آن توجه داشته باشند لذا مقداری تردد برای رسیدن به دوربرگردان قطعا ریسک بازی با جان افراد را ندارد.

فرمانده پلیس راه استان سمنان همچنین گفت: راه های موجود در استان به خصوص در مسیر تهران-مشهد در جوار کویر واقع شده و جلوه های بصری خاصی ندارند که این امر باعث خواب آلودگی و خستگی برای راکبان وسایل نقلیه می شود لذا توصیه پلیس راه به هموطنان توقف و استراحت ۱۵دقیقه ای پس از هر ۹۰دقیقه رانندگی است.

خسروجردی بیان داشت: همزمان با صبح امروز یکشنبه بیست و یکم آذرماه تمامی محورهای مواصلاتی استان سمنان باز و تردد در آنها روان است.