ورزش ؛ درس بي كتاب ! / زنگ ورزش پراز هيجان ، خالي از امكانات

به گزارش خبرنگار مهر، ايران با بيش از 15 ميليون دانش آموز يكي از كشورهاي جوان منطقه و جهان به حساب مي آيد و لزوم توجه هرچه بيشتر به اين قشر از جامعه از جمله الزامات دولت و بويژه وزارت آموزش و پرورش محسوب مي شود. بر هيچكس پوشيده نيست كه نخبگان علمي ، سياسي، فرهنگي ، اقتصادي و ورزشي هر مملكتي از بستر مدارس به بار مي نشينند. با اين اوصاف بايد ديد در كشور ما تا چه حد به دانش آموز و نيازهاي او پاسخ گفته مي شود.

زنگ ورزش همواره براي دانش آموزان جزو اوقات مفرح و شاد به حساب مي آيد و اين به ماهيت ورزش و بازي بازمي گردد كه شادي و نشاط را به همراه مي آورد. جمله معروف "عقل سالم در بدن سالم " بارها و بارها گفته شده و تاكيد برآن تكرارمكررات است. همه مي دانند كه ورزش چقدر براي سلامتي جسم و جان مهم است با اين حال بايد ديد دولتمردان ما چقدر به اين موضوع بها داده اند و آيا راهكارهاي علمي وعملي براي آن انديشيده اند؟ به عنوان مثال ما براي درس هايي از جمله علوم ، رياضيات و ادبيات كتاب تدوين كرده ايم اما آيا براي ورزش نيزكتابي دردسترس است تا دانش آموزان ما ضمن رويكرد عملي به ورزش به صورت علمي نيز با مباني آن آشنا شوند؟

ضياءالديني مديركل دفترسلامت و تندرستي وزارت آموزش و پرورش ضمن تاكيد بر اهميت ورزش مدارس در گفتگو با خبرنگار مهر در اين مورد گفت: ورزش ارتباط مستقيم با سلامتي دارد و يك جزء لازم در مدارس به حساب مي آيد.

وي افزود: ما چنانچه بخواهيم دانش آموزاني پويا ، شاد و باهوش داشته باشيم بايد به اين موضوع توجه ويژه اي داشته باشيم. البته وزارت آموزش و پرورش در اين خصوص اقداماتي را انجام داده است.

در حال حاضر ورزشكاران بزرگ دنيا از بستر مدارس به جايگاه هاي رفيع جهاني رسيده اند. در واقع مدرسه محل مناسبي براي شناسايي اين ورزشكاران به حساب مي آيد و پس از آن اصول اوليه حركات ورزشي به آنها آموخته مي شود. ضمن اينكه نوع علاقمندي شان هم مشخص مي شود. البته در اينجا يك موضوع مهم پيش مي آيد و آن اين است كه دانش آموزعلاقمند به شنا چطور مي تواند در مدرسه به اين رشته بپردازند؟ حال آنكه مدارس ما در خصوص زمين فوتبال گل كوچك هم با مشكل مواجه هستند. اين موضوع را مي توان به رشته هاي ديگري نظير ژيمناستيك و دو و ميداني تعميم داد . اين سه رشته جزو رشته هاي پايه محسوب مي شوند و اهميت فراواني دارند.

معلم ورزش هم از جمله موارد تامل برانگيز وزارت آموزش و پرورش است. در حال حاضر اين وزارتخانه به لحاظ كمي و كيفي در اين خصوص با مشكل مواجه است كه اين خود مي تواند عاملي بازدارنده در جهت كشف و رشد استعدادهاي ورزشي به حساب بيايد.

پيتر ولاپان دبير كل كنفدراسيون فوتبال آسيا سال گذشته براي بازديد از پروژه گل سفري به كشورمان داشت و در خصوص ورزش ايران نكات قابل توجهي را مطرح كرد. دبيركل وقت كنفدراسيون فوتبال آسيا گفت: " فوتبال ايران به تمام طبقات تعلق دارد: به دولت ، به آموزش و پرورش، به تربيت بدني، به رسانه ها، به راديو و تلويزيون و به 70 ميليون ايراني . ايران فاكتورهاي مثبت بسيار زيادي دارد تا فوتبال خود را به مدارج بالاتر برساند. دركنارآن فاكتورهايي هم هستند كه بايد مورد ارزيابي مجدد قرار بگيرند. دولت بايد نقش عمده اي در پيشرفت فوتبال ايران بازي كند. ما هميشه گفته ايم مدارس، پايه اصلي شروع فوتبال هستند اما امكانات ورزشي در ايران بسيار بسيار ضعيف است. براي 130 هزار مدرسه در ايران فقط 19 هزار معلم ورزش وجود دارد. يعني به ازاي هرهفت مدرسه، يك معلم ورزش وجود دارد كه اين آمار بايد برعكس باشد يعني براي هر مدرسه، هفت معلم ورزش . من از دولت ايران تقاضا دارم برنامه ريزي خود را در اين خصوص تغيير دهد. چنانچه اين اماكن براي بچه ها فراهم شود به طور اتوماتيك از گرايش جوانان به مواد مخدر و فساد كاسته مي شود و جامعه سلامتي را شاهد خواهيم بود."

ورزش در مدارس كشور ما به رغم تلاش هايي كه وزارت آموزش و پرورش در اين سال ها انجام داده هنوز جدي گرفته نشده است. مدارس كشور ما بايد محلي باشند براي آموزش و پرورش نسل نوي كشور. اين آموزش بايد در همه سطوح صورت پذيرد از جمله ورزش.

اما متاسفانه در شرايطي فعلي مشكلاتي از قبيل نداشتن نيروهاي متخصص در امر تربيت بدني و ورزش ، نداشتن امكانات ورزشي در اكثر مدارس ، عدم توجيه معلمان ورزش و دانش آموزان به نقش ورزش و تاثير آن در زندگي آينده ، نداشتن برنامه هاي منسجم و مدون براي ثمره دهي ورزش مدارس و ... اجازه نمي دهند ورزش مدارس آنطور اداره شود كه انتظار مي رود.