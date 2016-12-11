مرحله دوم طرح درجه بندی جایگاه های سوخت منطقه شاهرود پایان یافت

سبحان رجب پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مرحله دوم طرح درجه بندی جایگاه های تابعه این منطقه با هدف کیفی سازی و ارتقاء خدمات سوختی ۴۴ جایگاه عرضه سوخت در استان سمنان، توسط کارشناسان این منطقه انجام و مشکلات موجود شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند، افزود: این مهم با توجه به فرارسیدن موج دوم سرما صورت گرفت.

وی ضمن تاکید این موضوع که جایگاه های عرضه سوخت بر اساس درجه بندی کارمزد دریافت می کنند، بیان داشت: پس از اجرای طرح درجه بندی جایگاه ها بر اساس استانداردها، شاخص ها وخدمات رفاهی که ارائه می کنند امتیاز دریافت کرده که اجرای این طرح علاوه بر ایجاد عدالت در پرداخت کارمزد، ارتقاء سایر خدمات ارائه شده به مردم را به همراه خواهد داشت.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود با اشاره به مطلوب بودن مرحله دوم طرح درجه بندی خاطر نشان کرد: کارگروه طرح درجه بندی متشکل ازکارشناسان و نمایندگان واحدهای بازرگانی، سامانه هوشمند سوخت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست، خدمات مهندسی و حراست میباشدکه پس از مشاهده و ارزیابی قسمت های مختلف جایگاه های عرضه سوخت از جمله سیستم سامانه هوشمند سوخت انجام شد.

رجب پور همچنین ادامه داد: سیستم (ای جی/ تی جی) سیستم دوربین مدار بسته، ‌بررسی و کنترل علائم هشدار دهنده و تابلوهای ضروری در جایگاه، آراستگی نمازخانه، پاکیزگی سرویس های بهداشتی، نظافت عمومی محوطه جایگاه و غیره، امتیاز هر قسمت را براساس استاندارد های رعایت شده مطابق با چک لیست های موجود ثبت کرده ودر نهایت امتیاز نهایی اعلام خواهد شد.

وی در ادامه افزود: از آنجا که استان سمنان به عنوان یکی از استان های مهم کشور تلقی می شود که از شمال به جنوب و از شرق به غرب متصل است و یکی از راه های اصلی حرم تا حرم هم محسوب می‌شود که این مهم موجب شده بیشتر روزهای سال با حجم‌انبوهی از مسافران و زائران مواجه باشد که می طلبد خدمتی شایسته و مطلوب در زمینه سوخت رسانی در جایگاه های تابعه انجام پذیرد.