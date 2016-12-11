۶۱۰ استاد علوم پزشکی مدرک ارشد آموزش مجازی دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سلیمان احمدی با ارائه گزارش دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاهها گفت: باتوجه به اینکه یکی از محورهای بسته های تحول بحث توسعه آموزش مجازی علوم پزشکی است، این برنامه می تواند یکی از بهترین مدلهای موفق از طرح مدیریتی و آموزش های مجازی باشد.

وی گفت: در گذشته چالش های زیادی در طی دوره آموزش پزشکی برای اعضای هیات علمی دانشگاهها وجود داشت ولی به منظور رفع این چالش ها آیین نامه ای تدوین و به تصویب شورای آموزش پزشکی رسید. در این مصوبه مشخص شد دانشگاه علوم پزشکی مجازی محل این آموزش باشد و مدل های مختلفی برای تسهیل شرکت اعضای هیات علمی در این برنامه تصویب شد.

احمدی اظهار داشت: بعد از این کار شیوه نامه ای طراحی شد و به دانشگاهها ابلاغ شد و فرم ها در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی بارگذاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: مدلی برای این کار طراحی شده که اعضای هیات علمی در ۳ سطح می توانند در این دوره شرکت کنند و متناسب با سطحی که شرکت کرده اند گواهینامه دریافت می کنند و می توانند در دانشگاه فعالیت کنند و پس از آن سطح کارشناسی ارشد است که پایان نامه آن بسیار تسهیل شده است.

مدیر گروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور افزود: حتی اگر اساتیدی نخواهند سطح کارشناسی ارشد را بگذرانند و نیاز به گذراندن برخی دروس به فراخور کارشان داشته باشند می توانند این دروس را به صورت تک درس طی کنند.

وی گفت: در مجموع در این سه سطح ۴ مهارت اصلی که در یک عضو هیات علمی دانشگاه مورد نیاز است گنجانده شده است در سطح ۱ مهارت های عمومی تدریس مدنظر بوده، در سطح دوم مهارت های تخصصی تدریس، سطح سوم بیشتر مهارت های رهبری و مدیریت را مدنظر قرار می دهد و در سطح چهارم بحث پایان نامه و به جایگزینی آن بحث مهارت دانش پژوهی آموزشی و پژوهش عملیاتی و کلیه فعالیت های منجر به ارتقای آموزش مدنظر است.

احمدی افزود: مجموع این مهارت ها یک سری واحدهای مشخصی را دارند و اگر عضو هیات علمی مجموعا ۲۰ درس که ۳۸ واحد می شود را بگذراند مدرک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دریافت می کند.

وی تاکید کرد: این برنامه یک تجربه خیلی خوب غیرمتمرکز است که توانسته ایم با حداکثر جذب افراد از جاهای مختلف که توانمندی تدریس را دارند گروه تشکیل دهیم و این گروه ها کار سیاستگذاری و برنامه ریزی هر درس را انجام دهند.

مدیرگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور با بیان اینکه در بحث کمیته های درسی ۱۰ کمیته تشکیل شده است، گفت: این ۱۰ کمیته از ابتدا شروع به تولید محتوا کرده اند و بعضا هم براساس هر موضوع اساتید مختلف براساس توانمندی و علایق محتوای مختلفی را تولید کرده اند.

وی افزود: این کار به این منظور انجام شده که وقتی فراگیر می خواهد برای واحدی پذیرش بگیرد براساس علایق خود، تنوع محتوا و افراد ارائه دهنده دوره بتواند انتخاب کند.

احمدی گفت: تمام این طرح در دل یک سیستم LMS ارائه می شود. انتخاب واحد انجام شده و کلاس هایی که در سطح اول برنامه است که این دروس را شامل می شود تشکیل شده است.

وی از استقبال خیلی بالا از این دوره ها سخن گفت و اظهار داشت بعد از دو بار فراخوان ۸۳۱ نفر شرکت کننده داشتیم که بعد از پالایش ۷۶۸ نفر عضو هیات علمی انتخاب شدند که بعد از فراهم شدن شرایط انتخاب واحد فعلا ۶۱۰ نفر انتخاب واحد کرده اند و در مجموعه این تعداد از ۵۹ دانشگاه وارد این دوره شده اند.

مدیر گروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور افزود: از این ۶۱۰ نفر ۳۵۳ نفر اعضای حوزه بالینی هستند و خوشبختانه محتوای یک سری دروس را اختصاصی اعضای هیات علمی بالینی تولید شده و این اولین بار است که این اقدام صورت گرفته است.

احمدی با بیان اینکه در دنیا بیش از ۷۰ رشته علوم پزشکی و ۱۷ رشته بین رشته ای در مقطع PhD و پایین تر به صورت مجازی ارائه می شود گفت: این طرح یک تجربه بسیار خوب در بحث آموزش پزشکی مجازی است و برای اجرای برنامه های مختلف ماژولار می توان از این مدل استفاده کرد.