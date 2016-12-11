طرح تفصیلی شهر نهاوند بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، محمدحسین مرادی گفت: جلسه ای در خصوص پرونده‌های موردی شهر نهاوند با حضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، شهردار و شورای شهر نهاوند و نمایندگان اداره میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و استانداری در اداره راه و شهرسازی استان همدان تشکیل شد.

وی بابیان اینکه در این جلسه بر رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و طرح جامع شهری برای همه کاربری‌ها و همچنین گسترش فضای سبز و باغات و رعایت سیما و منظر شهری نهاوند تأکید شد، گفت: در ارتباط با برگزاری جلسه بازنگری طرح جامع شهر اسدآباد جلسه‌ای در خصوص بازنگری طرح جامع شهر با حضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، شهردار و شورای شهر اسدآباد و همچنین مهندسان مشاور برگزار شد.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به اینکه در این جلسه مهندسان مشاور گزارشی از روند تهیه و پیشرفت پروژه برای حضار ارائه دادند، افزود: بر اساس گزارش مشاور از روز تهیه طرح، مطالعات وضع موجود و همچنین بهنگام سازی نقشه شهر برای بهره‌برداری در طرح جامع با پیشرفت ۷۰ درصدی در حال پیگیری است.

وی اظهار کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهادهایی در جلسه عنوان و بر همین اساس مقرر شد برای استفاده از پتانسیل‌های بومی منطقه گام‌های مثبتی در طرح برداشته شود.