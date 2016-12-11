شهدای روحانی بت شکن عرصه های مختلف انقلاب اسلامی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجبار آخوند میرابی در نخستین کنگره بزرگداشت شهدای طلبه و روحانی استان گلستان که صبح یکشنبه در مصلی نماز جمعه گرگان برگزار شد، اظهار کرد: امروز شیعه و سنی برای پاسداشت از زحمات شهدایی جمع شدیم که به عنوان شهدای روحانی در گلستان معرفی شده‌اند.

وی افزود: شهدای روحانی امروز زندگی اسلامی را برای ما به ارمغان آورند، آنهایی که راه درست را انتخاب کرده و به سعادت رسیدند تا ما امروز با خیالی آسوده قدم برداریم.

مدیر حوزه علمیه اهل سنت گلستان تصریح کرد: استان گلستان با درک و درایت و اتحاد شیعه و سنی، وحدت عملی را در این چهار دهه ثابت کرده است.

میرابی تصریح کرد: شهادت مقصد نیست بلکه آرمانی در راستای به دست آوردن رضای خدا و شادی رسول اکرم (ص) است، شهدا با غوطه ور شدن در دریای ایمان این راه را تداوم بخشیدند.

وی ادامه داد: پیامبر (ص) فرمودند که در روز قیامت انبیا، علما و شهدا، شفاعت خواهند کرد که شهدای روحانی هر سه ویژگی را دارند زیرا جانشین پیامبر (ص)، روحانی و شهید هستند.

مدیر حوزه علمیه اهل سنت گلستان با بیان اینگه وظیفه ما پاسداشت از فرهنگ بزرگ شهدای روحانی است، گفت: هر ملتی که شهادت را افتخار خود بداند، اسارت نخواهد داشت و امروز شهدای گلستان به خصوص شهدای روحانی بت شکنی را در ایران و در هشت سال دفاع مقدس برای ما به ارمغان آوردند.

میرابی یادآور شد: هر کس به شهدا احترام بگذارد از غنای ایمانی بالایی برخوردار بوده و نزد خدا جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت و ما باید با تببین راه شهدا و تحکیم راه وحدت، جوانان را در مسیر درست قرار دهیم.