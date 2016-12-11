به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ایده بازار در دو بخش ایده بازار برای ارایه ایدههای جدید، و فن بازار برای ارایه طرحها و محصولات جدید ساخته شده، برگزار میشود و علاوه بر تکنولوژی و تجهیزات آب و فاضلاب، در زمینه مدیریت بحران در آب و فاضلاب نیز ایدههای مربوط جمعآوری خواهد شد.
نخستین ایده بازار و فن بازار آب و فاضلاب در سال گذشته برگزار شد و ایدههای برتر با هم به رقابت پرداختند و در نهایت، صاحبان هفت ایده نهایی منتخب، موفق شدند برای تبدیل ایده خود به محصول، با شرکت آب و فاضلاب استان تهران قرارداد منعقد کنند.
ایده پردازان برای شرکت در دومین دوره ایده بازار تا آخر دی ماه فرصت دارند ایدههای خود را به این سایت ارائه کنند. مراسم نهایی دومین ایده بازار و فنبازار آب و فاضلاب استان تهران و ارایه ایدهها و محصولات برتر سوم و چهارم اسفند سال جاری در شرکت آب و فاضلاب استان تهران برگزار میشود.
علاقهمندان برای شرکت در دومین ایده بازار و فن بازار آب و فاضلاب استان تهران برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.abfa.ideasbazaar.ir مراجعه کنند.
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