کتاب «عشق و دلبستگی از منظر عرفان، اخلاق و تربیت اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عشق و دلبستگی از منظر عرفان، اخلاق و تربیت اسلامی» نوشته حجت الاسلام یاسین کمالی وحدت از سوی دفتر نشر معارف و دانشگاه معارف اسلامی منتشر شد.

این کتاب در چهار بخش تدوین و نگاشته شده است: «مفهوم و ماهیت شناسی عشق و دلبستگی»، «عشق و دلبستگی در معارف اسلامی»، «راهکارهای پیشگیری از عشق و دلبستگی مذموم و درمان آن» و «تحصیل عشق و محبت الهی».

کتاب «عشق و دل‌بستگی از منظر عرفان، اخلاق و تربیت اسلامی» ضمن تحلیل و تفسیر معنای عشق و محبت، به بیان پیشینه آن در میراث انسانی و اسلامی می‌پردازد. این اثر از دریچه روان ‌شناسی و اسلامی و نیز بررسی تطبیقی این دو، ضمن ارائه اصل این دیدگاه، به آسیب‌ شناسی مسأله عشق و دل‌بستگی پرداخته است و با توجه به مشکلات و آسیب‌های پیش‌رو، پیشنهادهایی را در جهت حل بحران‌های پدیدآمده ارائه می‌دهد.

نویسنده در این اثر تلاش می‌کند با رویکرد معارفی و تاکید بر آموزه‌های قرآن، روایات و میراث اسلامی، برخی دیدگاه‌های رقیب را به نقد بکشد و ضمن آگاهی ‌بخشی به خواننده در این حوزه، به جنبه‌های عملی این مسأله نیز توجه کند.

چاپ اول «کتاب عشق و دلبستگی از منظر عرفان، اخلاق و تربیت اسلامی» در ۳۰۴ صفحه، قطع وزیری و قیمت ۱۳۵۰۰ تومان عرضه شده است. دفتر نشر معارف در این زمینه تاکنون چهار کتاب «عشق الهی در نیایش های اهل بیت(ع)» (نوشته آیت الله محمدمهدی آصفی)، «سوز عشق» (نوشته حجت الاسلام والمسلمین علیرضا مستشاری)، «جلد یازدهم پرسش ها و پاسخ های دانشجویی: عرفان و عشق» (نوشته حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا کاشفی) و «عشق و محبت: از مجموعه نگاه نبوی» (نوشته حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد رودگر) را منتشر کرده است.

برای تهیه کتاب «کتاب عشق و دلبستگی از منظر عرفان، اخلاق و تربیت اسلامی» و دیگر محصولات دفتر نشر معارف می ‏توان از طریق سایت پاتوق کتاب ketabroom.ir اقدام کرد.