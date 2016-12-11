۱۸۰ گفتمان دانش آموزی در استان سمنان برگزار شد

حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه بیش از سه هزار دانش آموز در گفتمان های اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از ابتدای سال تحصیلی تا کنون حضور داشته اند، ابراز داشت: این گفتمان ها با همراهی آموزش و پرورش در هشت شهرستان برگزار شده است.

وی افزود: گفتمان های دانش آموزی با موضوعات مختلف تا پایان سال تحصیلی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و همکاری آموزش و پرورش تداوم خواهد یافت.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان درباره موضوعات این گفتمان ها، توضیح داد: دین و زندگی، سبک زندگی دینی مقدمه ای برای ساخت تمدن نوین اسلامی، ایرانی، نحله های فکری و عرفان های کاذب، مبانی انقلاب اسلامی و پیامدهای آن، سواد رسانه ای بر اساس تغییرات روز دنیای مجازی در زمره موضوعات این گفتمان ها است.

روحانی نژاد برنقش مهم برگزاری این گفتمان ها در افزایش دانش دینی و رواج سبک زندگی با محوریت دین در جامعه تاکید کرد و ابراز داشت: فاصله گرفتن از معارف اسلام در زندگی به شیوه غربی، موجب رواج فردگرایی، لذت گرایی، کم رنگ شدن اخلاق و مسئولیت های فردی و اجتماعی می شود لذا باید به نسل جوان درباره این هجمه فرهنگی هشدار داد.

وی افزود: هجمه فرهنگی دشمنان در حالی رخ می دهد که شالوده وجود انسان بر اساس مسئول بودن وی، طرح ریزی می شود و این دوری از فطرت، سردرگمی ها و افزایش اضطراب و ناآرامی را در وجود انسان باعث شده که حاصل آن، متزلزل شدن بنیان خانواده، افزایش بزه های اجتماعی و افزایش مصرف موادمخدر در میان نسل جوان جامعه ما قلمداد شود لیکن این گفتمان های دانش آموزی با هدف مقابله با چنین وضعیتی برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: در چنین فضایی، ضرورت آشنایی نوجوانان با تعالیم نجات بخش اسلام می طلبد که گفتمان های دینی با جدیت در مدارس پیگیری شود که در این راستا خوشبختانه شاهد تعامل خوب مجموعه آموزش و پرورش و همچنین استقبال خوب دانش آموزان از آنها هستیم.