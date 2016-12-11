برگزاری انتخابات پارلمانی در رومانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مردم رومانی در حالی برای انتخاب پارلمان جدید این کشور به پای صندوق های رای می روند که انتظار می رود چپگرا ها در این انتخابات به پیروزی برسند.

بر اساس گزارش های رسیده، نتایج نظرسنجی ها حاکی از آن است که چپگراها می‌توانند ۴۰ تا ۴۴ درصد از آراء را کسب کرده و پس از آنها حزب لیبرال ملی با کسب ۱۸ تا ۲۷ درصد از آراء جایگاه بعدی را به خود اختصاص دهد.

رومانی در سال ۲۰۰۷ میلادی به اتحادیه اروپا پیوست. در دسامبر سال ۱۹۸۹ حکومت کمونیستی در رومانی سرنگون شد و جمهوری سوسیالیستی جای خود را به جمهوری رومانی داد که به گروه کشورهای آزاد پیوسته بود. در دهه ۹۰ و در پی تحولات به وجود آمده، اقتصاد رومانی شرایط بسیار سختی را گذراند و گرانی و تورم بیش از پیش بر مردم فشار آورد.